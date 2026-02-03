北藝學院推9講座3工作坊 探討劇本轉生舞台經驗

邱安忱。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的2026北藝學院春季「構作與創作」課程將於3月至5月登場，2月2日中午起開放報名。本季以「劇本」為核心，規劃9堂講座與3場工作坊，聚焦文本在當代劇場中的角色與轉化方式，邀請戲劇構作、導演、編劇、燈光設計與編舞家授課，從書寫到舞台實踐，梳理創作如何被思考與建構。

北藝中心指出，劇本文本對創作的重要性可追溯至亞里斯多德《詩學》所言「情節是戲劇的靈魂」，布萊希特亦將文本視為「可被思考的工具」。本季內容將從文本閱讀、拆解與立體化出發，討論如何在排練現場轉化為可被感知的存在，並思考文本在不同創作語境中如何被轉譯與重組。

高俊耀。（資料照，記者王文麟攝）

本季邀請第1屆台北戲劇獎最佳編劇高俊耀，以及《父親母親》編劇邱安忱授課。邱安忱將主講「從個人到共創—劇本的書寫方法」，分享從田調、寫作到排練的經驗，說明編劇如何在集體創作中調整文本。高俊耀則以「文學敘事、邊界流動—聊劇本構成」為題，從跨文化成長背景出發，談文化養分如何影響書寫視角，以及在編劇、導演與表演者角色轉換間，文本如何逐步具象化。

此外，高俊耀將帶領3場「失戀編劇課」工作坊，學員需全程參與講座與實作。課程從書寫受挫與創作懷疑出發，重新梳理創作命題與技藝實踐，討論創作者如何在反覆修正中建立方法。

汪俊彥。（北藝中心提供）

理論部分，汪俊彥主講「何謂現代性？從翻譯到跨國批判」，梳理現代劇場形成脈絡，分析身體與語言如何構成黑盒子劇場的核心元素，並延伸至文化翻譯與跨語境實踐。系列課程「在光影與身體之間：劇場感知的生成」則由王世偉邀請燈光設計高一華與編舞家田孝慈對談，以諾貝爾文學獎得主庸．佛瑟作品《我是風》為例，探討繪畫、光影與身體如何在舞台上彼此生成。

北藝中心表示，本季課程以文本為軸心，從書寫、翻譯、身體到光影層層拆解劇場創作的運作方式，讓文本在不同階段持續生成。詳詢北藝中心官網。

