藝教館3大展迎農曆新年 號召民眾沉浸藝術饗宴

藝教館春節期間推出3大展，提供民眾陶冶身心的藝術饗宴。（藝教館提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕春節不妨來個陶冶身心行程！台灣藝術教育館除了週一、除夕及大年初一休館外，其餘春節假期均正常對外開放。期間有「114學年度全國學生美術比賽特優作品巡迴展」、「航向藝海～2026飛彩會創作聯展」、「游於藝」聯展等3大展，讓民眾在春節期間能享有充實的藝術饗宴。

「114學年度全國學生美術比賽特優作品巡迴展」於第1、2展覽廳展出至2月22日，集結114學年度全國學生美術比賽特優作品，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫7大類別，參展作品充分展現年輕世代對社會的多元觀察與藝術創作的無限潛力。此展覽後續還將移師到嘉義縣、桃園市、宜蘭縣及南投縣，讓全台民眾有機會領略這份青春的藝術熱情。

第3展覽廳的「航向藝海～2026飛彩會創作聯展」，則是自今年2月11日展出至2月22日，「飛彩畫會」是由一群深耕油畫創作的畫家組成，成員以「船」為主題進行創作，將各自的人生閱歷轉化為豐富的筆觸與色彩，表現在藝術海洋中航行的心路歷程與多元樣貌。

美學空間的「游於藝」聯展，展期同樣為今年2月11日至2月22日，展出形式多樣，包含油畫、水彩、壓克力、水墨、粉彩、工筆畫、陶藝、彩鉛筆及古琴等。創作者提供觀眾在單一場域內體驗不同藝術語言，透過多元的感受與意趣，鼓勵更多人在生活裡追尋藝術的美好，落實藝術進入大眾生活的理念。

此外，藝教館指出，館內設有多樣的藝術互動體驗設施，為民眾提供沉浸式的藝術教育體驗，包含「南海路創藝島」、「力巴哈客森林」、「藝遊記」、「藏．藝術」及「時間藝像館」等多個數位藝術親子互動體驗區。為配合新年的到來，也建置新的沉浸式數位互動展「藝遊記：穿越時空的旅行」，結合全國學生圖畫書創作獎得獎作品《不！阿布》的故事情節，將靜態的圖畫書作品內容轉化為可參與的互動情境，民眾可以透過古文明挑戰關卡與繪本人物場景互動，藉此延伸閱讀與作品欣賞，啟發對繪本故事的敘事思維與美感欣賞力。

