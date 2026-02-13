自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南市美術館春節加馬送乖乖 扮偵探解密「湯德章」案

2026/02/13 13:53

偵探事務所空間內布置了線索牆，展示台南警察署建築圖、社會治理標籤與民主鬥士湯德章。（台南市美術館提供）偵探事務所空間內布置了線索牆，展示台南警察署建築圖、社會治理標籤與民主鬥士湯德章。（台南市美術館提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南市美術館迎接馬年春節，打破過往初二開館慣例，今年特別規畫大年初一即開館迎賓，並推出系列精采活動。館方不僅準備與乖乖聯名的「馬上乖乖」限量贈送，更安排多場版印體驗與「怪奇事件調查委員會」工作坊，扮演偵探挑戰3件歷史事件，包含重回湯德章案，在藝術氛圍中開啟嶄新的馬年平安歲月。

農曆正月初一至初五，台南市美術館推出「開春好運」活動，民眾入館參觀並打卡，即可免費獲得與乖乖聯名的「馬上乖乖」1包，每日限量100份。此外，展覽室A同步展出攝影家許淵富的作品《母與子》，這也是聯名包裝的圖像原作，並搭配潘元石、林智信、廖修平、郭博州等藝術家的佳節主題典藏品，讓民眾在欣賞攝影與版畫之際，也能沉浸在濃厚的團圓喜氣氛圍中。

南美館與乖乖聯名的「馬上乖乖」，包裝採用許淵富攝影作品，美術館中庭還有虎爺裝置。（台南市美術館提供）南美館與乖乖聯名的「馬上乖乖」，包裝採用許淵富攝影作品，美術館中庭還有虎爺裝置。（台南市美術館提供）

為豐富民眾的參與感，初三到初五每日舉辦2場「春節限定加馬—版印體驗活動」，由紋理版畫工作室的吳佩璇老師帶領，讓民眾在紅包袋上體驗傳統版藝，作品可帶回家留念。

深受好評的「TAM+偵探事務所」則將工作坊佈置成解謎空間，初六、24日及26日將由沈佳姍教授、退休警官陳志強與傅朝卿名譽教授分別主持3場調查事件，帶領民眾回溯台南警察署的建築文史與警察博覽會等重要社會記憶。

「台北州警察衛生展覽會」手冊，工作坊將帶領民眾深入調查日治時期警察與台灣社會的歷史記憶。（台南市美術館提供）「台北州警察衛生展覽會」手冊，工作坊將帶領民眾深入調查日治時期警察與台灣社會的歷史記憶。（台南市美術館提供）

目前館內正展出府城信仰文化展「恁兜攏按怎拜？」，參觀者可聆聽《神明便利商店》演員的語音導覽，並前往「百虎齊發」醮台區向虎爺換取發財金，祈願新年財源廣進。

館內的「溫故知新」咖啡廳也配合節慶推出「虎爺蛋堡」與「紫金雙聖鬆餅」等趣味餐點。館方表示，希望透過多元的文化體驗，讓美術館成為大眾農曆過年走春的首選，感受傳統藝術與當代創意交織出的文化能量。

