藝文 > 品風格 > 品味生活

趕上明天起看國片送紅包 文化部力拚即時達！

2026/02/13 14:55

賀歲紅包套組內含《功夫》、《雙喜》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》、《大濛》五款近期強檔國片。（文化部提供）賀歲紅包套組內含《功夫》、《雙喜》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》、《大濛》五款近期強檔國片。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著《陽光女子合唱團》可望刷新出國片史票房新高，文化部為鼓勵更多人利用春節期間看國片，應景推出「國片聯合賀歲紅包套組」，而為了將紅包準時送達各地，文化部員工還親運紅包到台中、台南、高雄等定點，明（14）日起，於全台首輪戲院現場購買任一國片電影票，即可獲得紅包套組1份。

文化部表示，「國片聯合賀歲紅包套組」以5部國片主視覺為設計基礎，製作5款紅包袋，包括《功夫》、《雙囍》、《陽光女子合唱團》、《大濛》、《冠軍之路》，每款呈現電影片名、主視覺設計、吉祥賀詞及馬年圖騰或意象。

除於全台首輪戲院限量發送紅包袋外，台北市影片商業同業公會獨家同步推出網路推文與抽獎活動，觀眾只要在「台北市影片商業同業公會官方Threads回文」，上傳「國片賀歲紅包」與「電影票根」照片，並標註「#國片賀歲紅包」，即可參與抽獎活動，獲得電影交換券。

文化部補充，「文化幣看國片」也有多重優惠活動，包含全時段國片消費2點送1點、「結伴看國片」350點送100點、「青春早安場」加碼100點等，鼓勵國人及青少年朋友，以行動支持台灣電影，讓國片在金馬年繼續寫下更精彩一頁。

