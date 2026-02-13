國台圖響應世界母語日 「小河童的手語課」特展至3月29日

「小河童的手語課」特展在國台圖台灣藝文走廊展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館響應「世界母語日」，攜手插畫家Poca（鄭夙雅）及毛毛蟲文創合作，聯手推出「小河童的手語課」特展，由「小河童」擔任學習台灣手語大使，帶領小朋友一起認識以手生橋母語―「台灣手語」，展出手語結合數位科技擴增實境，融入「客家文化」、「永續發展」、「身心障礙」、「台灣食農」及「CRPD」5大生活議題，開啟為期2個月的手語閱讀體驗，展期至3月29日。

「小河童的手語課」邀請大小朋友到現場體驗台灣手語。（記者翁聿煌攝）

國台圖館長曹翠英表示，國台圖是教育部指定推廣閱讀平權及人權重要場域，更肩負推動閱讀平權重要責任，近年積極推動國家語言計畫，透過產學合作，邀請國立台中科技大學黃國峰教授團隊，耕耘台灣手語科技應用數年，打造全台獨創「台灣手語電子繪本互動系統」，推動台灣手語數位建置，共創全民無礙、共融學習母語的永續發展藍圖。

「小河童的手語課」邀請大小朋友一起完成限定「順利存錢筒」 。（記者翁聿煌攝）

跨界特展結合手語、閱讀、科技呈現「台灣手語電子繪本互動系統及詞語調查整合服務」計畫成果，現場以小河童PocaPoca故事村教室為背景，由小河童與故事村的可愛小夥伴跟大家一起學手語，共同感受台灣原創作家魅力及台灣在地文化、科技發展的新創軟實力。

