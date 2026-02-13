導入科技精進服務 10縣市11間圖書館獲補助

教育部核定補助10縣市11間公共圖書館精進設備及服務。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部投入29.92億元更新增強公立圖書館設備與服務，第2階段共核定10縣市11館，盼提供民眾嶄新的公共服務與空間，在共同分享資源、探索知識時，也為地方注入科技能量。

教育部向行政院提報為期4年（114-117年）「Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」，總經費29.92億元，分為2階段補助。

其內容包含補助縣市執行「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」，主要將「圖書館科技運用與創意實驗基地」、「圖書館創齡科技空間」及「智慧閱讀服務」等，納入圖書館規劃空間，期能強化民眾科技數位知能，彌平城鄉數位落差。

此階段獲得補助的圖書館包括南投縣信義鄉立圖書館、屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館、苗栗縣苗栗市立圖書館、新竹縣湖口鄉立圖書館分館、台南市善化區圖書館。

以及宜蘭縣羅東鎮立圖書館、苗栗縣苑裡鎮立圖書館、高雄市立圖書館大東藝術圖書館、新北市立圖書館中和分館、嘉義縣新港鄉立圖書館、台東縣立圖書館等。

教育部說明，此次第2階段於去年11月10日收件截止時，共計徵得22件計畫，後委請國家圖書館邀請具圖書館、建築工程、景觀、都市計畫、經營管理、數位科技、創新服務等相關領域學者專家，籌組審查小組，於去年11月至12月就計畫可行性、完整性、經費編列合理性等進行書面審查；於12月底前召開簡報暨複審會議，同時邀請館所進行詢答；並於今年1月底前召開決審會議。

教育部表示，綜合考量書面審查、複審詢答，及「均衡台灣」發展政策主軸，兼顧區域平衡、資源配置等面向，核定補助10縣市11館。

