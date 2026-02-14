自由電子報
藝文 > 即時

馬年藝文走春懶人包！北中南場館展覽、市集、工作坊熱鬧迎新年（3-1）

2026/02/14 07:00

桃美館邀請民眾一起呷甜甜過好年。（桃美館提供）桃美館邀請民眾一起呷甜甜過好年。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026丙午馬年即將到來，全台各藝文場館紛紛推出豐富的春節系列活動。從北部的桃園市立美術館群、國家攝影文化中心，到中部的國立台灣工藝研究發展中心、國立台灣美術館，以及南部的國立台灣文學館、高雄市立美術館，各館舍皆規畫了兼具傳統年味與當代藝術能量的展演與手作體驗。多數場館將於大年初二（2月18日）起開館，邀請民眾在年假期間展開藝術走春之旅。

【北部地區】

◆桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館

「橫山書藝雙年展」展出王鐸作品。（ANPIS FOTO王世邦攝影，桃美館提供）「橫山書藝雙年展」展出王鐸作品。（ANPIS FOTO王世邦攝影，桃美館提供）深受小朋友喜愛的䄂珍作品。（透島影業攝影，桃美館提供）深受小朋友喜愛的䄂珍作品。（透島影業攝影，桃美館提供）

桃園市立美術館群旗下的兒童美術館與橫山書法藝術館，將於2月19日（初三）起開館。位於青埔的兒美館現正展出《迷你蹦！Mini BOOM！》，春節期間規畫多場應景活動，包括2月21日與22日（初五至初六）由影子傳奇劇團演出的《悟空借扇》皮影戲，藉由孫悟空變大變小的故事呼應展覽主題。橫山書法藝術館則推出「2025橫山書藝雙年展」，展示王鐸、于右任等名家手跡與現代詩人手稿，傍晚更會點亮藝術裝置，營造夜間書藝風景。

◆國家攝影文化中心

攝影文化中心於馬年推出「馬力福『攝』」紅包袋。（攝影中心提供）攝影文化中心於馬年推出「馬力福『攝』」紅包袋。（攝影中心提供）

國家攝影文化中心台北館將於2月18日（初二）開館。館方推出「飛馬傳書」明信片撰寫活動，民眾可在古蹟空間內寫下新年祝福。2月21日與22日則有「馬上留影」人像剪影體驗，邀請剪紙藝術家陳正淳為民眾剪出神韻側臉。此外，當期展覽「敘事的向度」與「時代的側寫」也持續展出，呈現攝影觀點的流轉。

攝影中心舉辦「馬上留影」人像剪影體驗活動，邀請民眾體驗傳統剪影技藝，留下新春紀念。（攝影中心提供）攝影中心舉辦「馬上留影」人像剪影體驗活動，邀請民眾體驗傳統剪影技藝，留下新春紀念。（攝影中心提供）春節假期攝影中心推出「飛馬傳書」明信片活動，於乘載特色歷史圖像的明信片上，寫下對未來的祝福與展望。（攝影中心提供）春節假期攝影中心推出「飛馬傳書」明信片活動，於乘載特色歷史圖像的明信片上，寫下對未來的祝福與展望。（攝影中心提供）

