藝文 > 即時

馬年藝文走春懶人包！北中南場館展覽、市集、工作坊熱鬧迎新年（3-2）

2026/02/14 07:05

「工藝玩玩聚」展翻轉傳統參觀模式，讓孩子從觀眾成為參與者，使工藝成為陪伴成長、自然融入生活的文化力量。（工藝中心提供）「工藝玩玩聚」展翻轉傳統參觀模式，讓孩子從觀眾成為參與者，使工藝成為陪伴成長、自然融入生活的文化力量。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026丙午馬年即將到來，全台各藝文場館紛紛推出豐富的春節系列活動。從北部的桃園市立美術館群、國家攝影文化中心，到中部的國立台灣工藝研究發展中心、國立台灣美術館，以及南部的國立台灣文學館、高雄市立美術館，各館舍皆規畫了兼具傳統年味與當代藝術能量的展演與手作體驗。多數場館將於大年初二（2月18日）起開館，邀請民眾在年假期間展開藝術走春之旅。

【中部地區】
◆國立台灣工藝研究發展中心

｢攏馬有春｣系列活動中，有各種多樣的工藝體驗項目，讓民眾玩工藝、過新年。（工藝中心提供）｢攏馬有春｣系列活動中，有各種多樣的工藝體驗項目，讓民眾玩工藝、過新年。（工藝中心提供）

工藝中心於2月18日至22日（初二至初六）推出「攏馬有春」系列活動。亮點之一是全新常設空間「工藝玩玩聚」，以顏水龍作品為出發點，提供馬賽克拼貼、編織互動等五感體驗。園區內另有工藝好市、街頭表演及VR360沉浸式體驗，讓民眾在手作與探索中親近工藝。

◆國立台灣美術館

國美館大年初二推出「藝馬當先遊國美─新春打卡趣」，凡完成社群媒體打卡任務者，有機會得到「第41屆版印年畫靜電貼」。（國美館提供）國美館大年初二推出「藝馬當先遊國美─新春打卡趣」，凡完成社群媒體打卡任務者，有機會得到「第41屆版印年畫靜電貼」。（國美館提供）國美館馬年版印年畫、版印年畫紅包袋。（國美館提供）國美館馬年版印年畫、版印年畫紅包袋。（國美館提供）

國美館同樣於2月18日（初二）開館，當日上午前166名完成打卡的觀眾可獲得限量文創紀念品。1月30日與31日將舉辦受歡迎的「版印年畫抽獎送」，共送出160張精美年畫。展覽方面，除了「馬躍揚名：馬年年畫特展」，2月7日起將推出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，呈現大師繽紛的色彩世界。

