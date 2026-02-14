馬年藝文走春懶人包！北中南場館展覽、市集、工作坊熱鬧迎新年（3-3）

1月1日至2月22日期間，歡迎到臺文館服務台索取「好運加馬—解謎闖關」闖關單， 一起參觀展覽找好運。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著2026丙午馬年即將到來，全台各藝文場館紛紛推出豐富的春節系列活動。從北部的桃園市立美術館群、國家攝影文化中心，到中部的國立台灣工藝研究發展中心、國立台灣美術館，以及南部的國立台灣文學館、高雄市立美術館，各館舍皆規畫了兼具傳統年味與當代藝術能量的展演與手作體驗。多數場館將於大年初二（2月18日）起開館，邀請民眾在年假期間展開藝術走春之旅。

【南部地區】

◆國立台灣文學館與台灣文學基地

1月1日至2月22日，於台文館蓋下「馬力全開」新年紀念章，完成解謎闖關，拿好禮。（台文館提供）2月21日及2月28日將於台文館台北據點台文基地，舉辦2場母語說故事活動。（資料照，台文館提供）

國立台灣文學館本館於2月18日至22日推出「馬躍書林：藏書票DIY」及限量福袋活動。此外，位於台北據點台灣文學基地則於2月21日世界母語日舉辦「這馬作伙講台語」系列，結合生態導覽與繪本導讀，邀請親子動身體、看書趣。1月期間也先行舉辦韓、台文學交流活動，探討同志文學的書寫經驗。

請繼續往下閱讀...

◆高雄市立美術館、兒美館與內惟藝術中心

高美館於初三舉辦「摺彩馬，樂迎春」，邀請民眾透過藝術家Mr.的創作手法製作年節色彩紙塑小馬。（高美館提供）高美館於初四舉辦「我的超扁平宇宙．新春絹印彩繪派對」呼應藝術家Mr.創作使用絹印手法，搭配作品裡具代表性的動漫大眼睛元素，創作出繽紛版畫。（高美館提供）

高美館以「Happy Horse！快樂馬不停！」為主題，大年初一（2/17）即以版印活動展開。初四起連續三天規畫「小世界：新春小徑」戶外市集。展演活動部分，初四有劇團工作者黃勤芳演出的劇場《半爿天烏弄弄》，初五則有積木達人吳寬瀛帶領的「陳仁和建築中的幾何之森」體驗。初六壓軸活動為「感動馬：創意彩繪」，民眾可為藝術家莊普創作的素坯注入個人色彩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法