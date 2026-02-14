鶯歌陶博館新春連5天「馬力全開」 領限量福袋、玩實境尋寶迎新年

農曆春節連假期間，新北市立鶯歌陶瓷博物館規劃春節活動，自初二至初六，包括親子陶藝手作、互動表演、年節拍照裝置與展覽將陸續登場。（陶博館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節連假期間，新北市立鶯歌陶瓷博物館規劃春節活動，自初二至初六，包括親子陶藝手作、互動表演、年節拍照裝置與展覽將陸續登場。陶博館長張啟文表示，今年館方以象徵吉祥奔騰的「金馬」為主題打造親子節慶活動，館內設置大型拍照裝置「馬力全開」禮物盒，拍照留言還能兌換限量馬年貼紙，除除夕（16日）及大年初一（17日）休館外，其餘時間皆正常開館，初二（18日）前88位入館民眾再贈「金陶趣福氣袋」，內含馬年限定陶博徽章與質感提袋。

張啟文說，館方也推出「新春尋寶圖—陶博找找馬」或動，跟著任務探索館內馬主題作品，完成挑戰還能兌換小禮物；「新春手作趣」初三（19日）由陶藝老師陳淑晴帶來「福氣小馬」黏土捏塑課程，初五（21日）由鶯歌知名陶瓷彩繪師陳彩雲帶大家彩繪新春帆布袋，陶藝研習室更推出新年課程「小馬奔騰彩繪盤」，打造兼具實用與紀念性的馬年陶盤；活動報名與收費資訊可上陶博館官網查詢。

陶博館補充，初四（20日）邀請新北文化獎的新象創作劇團帶來「魔幻馬戲童樂會」，結合魔術、國際金獎扯鈴炫技、慢飛大明星單輪車與大球平衡特技演出，初六（22日）由「Han Beat」吳承翰壓軸演出「街頭打擊秀」，以回收物化身樂器敲擊出輕快節奏。

陶博館介紹，館內展覽規劃「2025台灣陶藝獎」、「感動馬 陶博聯展」及「國際咖啡杯大賽」等主題，陶瓷藝術園區還能欣賞傳統腳踢轆轤示範，感受百年製陶技藝，文化商店也有消費滿額抽獎活動，更多活動資訊請上陶博館官網或粉專查詢。

