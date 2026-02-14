第7屆「國家文化資產保存獎」即日起受理推薦，最高獎金達百萬元。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第7屆「國家文化資產保存獎」即日起受理推薦，至3月31日。文化部表示，「國家文化資產保存獎」獎項涵蓋有形及無形文化資產類別的保存、修復與管理維護，最高獎金達100萬元，期盼發掘民間與政府長期深耕文化資產保存的卓越典範，展現台灣文化生命力。

第7屆「國家文化資產保存獎」共設立5大類別獎項，包含「保存修復類」、「管理維護類」、「保存貢獻類」、「保存傳承類」及「優良傳統匠師」。本屆新增「管理維護類」、「優良傳統匠師」兩大類別獎項，其中「保存貢獻類」、「保存傳承類」獎金新台幣100萬元（個人或團體）、「優良傳統匠師」獎金新台幣50萬元。

為辦理各類獎項評選工作，設置有形、無形2組評選委員會，其中首度將「水下文化資產類」納入有形組評選，呼應「向海致敬」的海洋國家襟懷，邀請各機關、團體及各界人士踴躍推薦或報名，共同點亮台灣文化資產的光榮時刻。

文化部表示，文化資產的保存是一場跨越世代的接力賽，不僅需要專業的技術，更需要持之以恆的熱忱與使命感。透過每3年一度的國家級獎項，除了給予第一線工作者實質的獎金與榮譽肯定，更希望藉由如「諾貝爾」獎般的桂冠建立典範，讓更多國人關注並投入文化遺產的守護工作。報名詳詢文化部官網「文化部文化資產局官方網站/政府資訊公開/首頁政府資訊公開第七屆國家文化資產保存獎專區」。（https://www.boch.gov.tw/home/zh-tw/CHPA），或詢文化部文化資產局古物遺址組（第7屆行政作業主政窗口）李小姐，電話（04）2217-7645。

