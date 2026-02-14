自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

第7屆「國家文化資產保存獎」即日起受理推薦 最高獎金達百萬元

2026/02/14 13:44

第7屆「國家文化資產保存獎」即日起受理推薦，最高獎金達百萬元。（文化部提供）第7屆「國家文化資產保存獎」即日起受理推薦，最高獎金達百萬元。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第7屆「國家文化資產保存獎」即日起受理推薦，至3月31日。文化部表示，「國家文化資產保存獎」獎項涵蓋有形及無形文化資產類別的保存、修復與管理維護，最高獎金達100萬元，期盼發掘民間與政府長期深耕文化資產保存的卓越典範，展現台灣文化生命力。

第7屆「國家文化資產保存獎」共設立5大類別獎項，包含「保存修復類」、「管理維護類」、「保存貢獻類」、「保存傳承類」及「優良傳統匠師」。本屆新增「管理維護類」、「優良傳統匠師」兩大類別獎項，其中「保存貢獻類」、「保存傳承類」獎金新台幣100萬元（個人或團體）、「優良傳統匠師」獎金新台幣50萬元。

為辦理各類獎項評選工作，設置有形、無形2組評選委員會，其中首度將「水下文化資產類」納入有形組評選，呼應「向海致敬」的海洋國家襟懷，邀請各機關、團體及各界人士踴躍推薦或報名，共同點亮台灣文化資產的光榮時刻。

文化部表示，文化資產的保存是一場跨越世代的接力賽，不僅需要專業的技術，更需要持之以恆的熱忱與使命感。透過每3年一度的國家級獎項，除了給予第一線工作者實質的獎金與榮譽肯定，更希望藉由如「諾貝爾」獎般的桂冠建立典範，讓更多國人關注並投入文化遺產的守護工作。報名詳詢文化部官網「文化部文化資產局官方網站/政府資訊公開/首頁政府資訊公開第七屆國家文化資產保存獎專區」。（https://www.boch.gov.tw/home/zh-tw/CHPA），或詢文化部文化資產局古物遺址組（第7屆行政作業主政窗口）李小姐，電話（04）2217-7645。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應