自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

春節去哪遛小孩？卑南遺址公園大草皮「馬上出發」 解謎、手作、探索地圖全攻略

2026/02/14 17:56

史前館康樂本館探索遊戲區，學童在遊戲中體驗台灣史前文化。（史前館提供）史前館康樂本館探索遊戲區，學童在遊戲中體驗台灣史前文化。（史前館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕農曆春節假期即將到來，正在規劃台東旅遊行程的家長們有福了。國立台灣史前文化博物館（史前館）將於初二至初六（2月18日至2月22日）開館迎賓，並在康樂本館與卑南遺址公園兩地同步推出寒假及春節系列活動，邀請民眾透過探索遊戲與手作體驗，認識台灣土地上最古老的歷史。

位於台東市區的康樂本館以「馬上出發吧」為主題，規畫多項趣味活動。深受親子團體喜愛的「探索遊戲區」於活動期間9時半至16時免預約開放，完成任務單還能兌換限量明信片。初二到初五期間，「Fun手作創意區」推出收費活動《史前祝福紅亮亮》，民眾購票入館後可隨到隨做，體驗印印樂的趣味。

卑南遺址公園寒假及農曆春節活動表。（史前館提供）卑南遺址公園寒假及農曆春節活動表。（史前館提供）

此外，本館更結合展廳物件設計了《身騎白馬走三關》解謎活動，初二到初四每日舉辦2場次。若想更有深度地逛展，館方提供《尋找炊煙之謎》兒童版語音導覽機租借優惠，只要80元即可搭配特製探索地圖，化身守護精靈解開謎題。每日11:00與15:00亦提供常設展定時導覽服務，讓觀眾在解謎之餘也能吸收專業知識。

若想親近大自然，卑南遺址公園則是走春踏青的首選。初二到初五期間，公園特別推出《紙劇場ㄧㄣˇ水英雄》，每日2場次帶領大眾認識卑南大溪的傳說故事。喜愛手作的觀眾可參與《馬來寄祝福》文物明信片活動，蓋上金馬印章傳遞幸福。此外，「普式生活空間」展區還提供《台灣桂竹編杯墊》與《卑南文化石刀製作》等具有南島文化特色的體驗活動。

卑南遺址公園每日在展示廳與考古現場提供共4場次的定時導覽，讓民眾在廣闊的大草皮奔跑之餘，也能走進史前遺址感受Puyuma風格的生活美學。史前館表示，希望透過這些豐富的探索與解謎活動，讓大家在2026年新春期間，重新認識這塊土地上人群的故事。詳詢史前館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應