春節去哪遛小孩？卑南遺址公園大草皮「馬上出發」 解謎、手作、探索地圖全攻略

史前館康樂本館探索遊戲區，學童在遊戲中體驗台灣史前文化。（史前館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕農曆春節假期即將到來，正在規劃台東旅遊行程的家長們有福了。國立台灣史前文化博物館（史前館）將於初二至初六（2月18日至2月22日）開館迎賓，並在康樂本館與卑南遺址公園兩地同步推出寒假及春節系列活動，邀請民眾透過探索遊戲與手作體驗，認識台灣土地上最古老的歷史。

位於台東市區的康樂本館以「馬上出發吧」為主題，規畫多項趣味活動。深受親子團體喜愛的「探索遊戲區」於活動期間9時半至16時免預約開放，完成任務單還能兌換限量明信片。初二到初五期間，「Fun手作創意區」推出收費活動《史前祝福紅亮亮》，民眾購票入館後可隨到隨做，體驗印印樂的趣味。

請繼續往下閱讀...

卑南遺址公園寒假及農曆春節活動表。（史前館提供）

此外，本館更結合展廳物件設計了《身騎白馬走三關》解謎活動，初二到初四每日舉辦2場次。若想更有深度地逛展，館方提供《尋找炊煙之謎》兒童版語音導覽機租借優惠，只要80元即可搭配特製探索地圖，化身守護精靈解開謎題。每日11:00與15:00亦提供常設展定時導覽服務，讓觀眾在解謎之餘也能吸收專業知識。

若想親近大自然，卑南遺址公園則是走春踏青的首選。初二到初五期間，公園特別推出《紙劇場ㄧㄣˇ水英雄》，每日2場次帶領大眾認識卑南大溪的傳說故事。喜愛手作的觀眾可參與《馬來寄祝福》文物明信片活動，蓋上金馬印章傳遞幸福。此外，「普式生活空間」展區還提供《台灣桂竹編杯墊》與《卑南文化石刀製作》等具有南島文化特色的體驗活動。

卑南遺址公園每日在展示廳與考古現場提供共4場次的定時導覽，讓民眾在廣闊的大草皮奔跑之餘，也能走進史前遺址感受Puyuma風格的生活美學。史前館表示，希望透過這些豐富的探索與解謎活動，讓大家在2026年新春期間，重新認識這塊土地上人群的故事。詳詢史前館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法