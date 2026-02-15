人權館走春提案尋找4個字 威尼斯影展大獎VR電影免費看

結合歷史情境及互動裝置的《突破封鎖線 戰後黑名單特展》，引導認識威權統治時期的黑名單制度，以及其所帶來的深遠影響。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣幾十年的自由，讓很多人想望著耽溺小確幸的生活，然而，看著國際各種侵害人權的事件，凸顯了自由自在的生活其實守成不易。在迎接春節的此刻，國家人權博物館提出一個人權記憶之旅的提案，不是煞風景，而是一種常保自由的祝福，不需要抱著悲傷的心情，走走看看，或許會有很多啟發。

農曆春節期間，國家人權博物館除了除夕、初一及初二休園外，其餘時間都對外開放、免費參觀，並有一系列精彩的展覽及新春抽紅包活動，只要於園區指定展覽現場集滿「公」、「正」、「廉」、「明」4個章，便可參與人權紅包抽獎活動；還有文化幣打卡贈禮和消費優惠，以及深受親子歡迎的「Muse大玩家」集章兌獎活動。

「白色恐怖歷史現場」主題展的展中展「獄外之囚」與「遲來的遺書」，呈現政治受難者不屈的意志與家屬同樣面臨人權侵害的處境。（文化部提供）

在景美園區「白色恐怖歷史現場」主題展，完整而深刻呈現台灣威權體制的發展脈絡，並觸及政治受難者與受難者家屬的生命故事，每星期四、六、日13:30進行的定時導覽（2/15、2/19、2/21、2/22春節期間照常舉行）；此外，獲得威尼斯影展沉浸式內容競賽單元最佳體驗大獎的VR電影《無法離開的人》，也接受預約開館期間每日上、下午各2場次的放映。

另外，位於新店安坑、曾是調查局秘密偵訊空間的安康接待室，在春節期間（2/15、2/19、2/21、2/22）也照常提供定時導覽預約服務，詳詢人權館官網或臉書。

