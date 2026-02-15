除夕貼春聯！ 史博館〈財富加馬〉賀圖免費下載

史博館赤馬年LINE賀圖。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館迎接馬年推出「走馬看花．福氣安康」新春活動，民眾除可漫步南海學園置身繽紛的雕塑走廊，還可至官網下載〈財富加馬〉的馬年斗方、桌布及賀圖，2月18日至20日（初二至初四）於史博館服務台購票入館，即可領取賀卡參加「馬上有錢」蓋印活動，以典藏錢幣設計的印章蓋印，增添好兆頭。

史博館赤馬年斗方。（史博館提供）

史博館表示，2026赤馬年，火運旺盛，象徵熱情與行動力的流動之年，也提醒人們在忙碌與變動中，適時放慢腳步、調和情緒，為生活注入平衡與安定。史博館以「走馬看花．福氣安康」為題，規劃系列行春活動，結合館藏與展覽，邀請觀眾在藝術與花卉之美中悠然漫步，感受新春時節的祝福，因此，館方以館藏文物為靈感，推出限定斗方、賀圖、桌布，自即日起至2月22日供免費下載。

此外，2月18日至20日（初二至初四）於史博館服務台購票入館，即可領取賀卡參加「馬上有錢」蓋印活動，以典藏錢幣設計的印章蓋印，增添好兆頭。也可到B1兒童創意共學空間免費DIY「有求有保庇」護身符，寫下馬年期許。詳詢官網（https://reurl.cc/EbEb1v）。

