史前館打卡熱點迎新年 療癒系蔦松家族小狗也發財

呆萌療癒的蔦松家族充滿年節喜氣，小狗身戴永樂通寶象徵富裕繁榮。（史前南科考古館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣史前文化博物館南科考古館為迎接馬年的到來，在館內外裝飾充滿年節氛圍的佈置，連最受歡迎的公共藝術蔦松家族也添新裝，手拿紅包、提燈籠、捧著金元寶，喜氣洋洋。

道爺遺址出土的蔦松文化人面陶偶，是史前南科考古館典藏的代表性文物之一，藝術家李明道團隊以此為靈感設計的《蔦松家》，將千年前的原始陶偶穿上高科技超現實外衣，在史前館外呈現古今時空交錯的趣味性，是深受參觀民眾歡迎的打卡熱點。

請繼續往下閱讀...

史前馬舞春搖搖馬年曆逗趣可愛。（史前南科考古館提供）

迎接農曆春節，南科考古館將自初二（18日）起開館，特別以「史前馬舞春」為主題，結合蔦松家族，佈置充滿童趣的打卡拍照區，館內外皆可見蔦松家族喜氣洋洋的身影。此外，還有限量的「史前馬舞春搖搖馬年曆」及「舞春搖搖馬皮革DIY材料包」，只要達成簡單任務即可兌換，詳詢南科考古館FB（https://www.facebook.com/NMPArchaeology）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法