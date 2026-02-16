全糖市生活特別有感？ 走春必看！南科有個不應景卻很受用的展

南科考古館特展「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」，邀請民眾化身偵探，從日常生活回望至史前時代，牙齒所承載的歷史文化與記憶。（南科考古館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕過年大吃大喝，除了恐怕身材走樣，還有一個地方，稍微不小心也可能出問題，就是牙齒。位於台南的史前館南科考古館有個特別的展覽，叫做「牙齒知多少：全糖市的神祕面具」，但考古博物館為何要教人顧牙齒？原來牙齒在考古學裡竟是一座座小型的「歷史資料庫」。

展覽從生活中最熟悉的乳牙與恆齒出發，介紹正確的潔牙方法與牙齒保健觀念，教人怎麼做才能讓自己的牙齒不留下「壞紀錄」；同時也呈現世界各地的換牙習俗，讓觀眾一窺牙齒背後的文化傳說。進一步延伸至考古領域，透過史前人類牙齒與動物牙齒的出土發現，揭示牙齒如何成為理解古代生活的重要線索。

南科考古館春節營業時間為2月18日至22日；此外，搭配特展將於2月28日、3月1日兩天辦理「牙齒名偵探南科散步趣」闖關活動，民眾化身為牙齒小偵探，解開所有謎題，就能成為真正的牙齒名偵探！活動報名方式可上南科考古館FB或IG查詢。

