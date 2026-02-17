自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

ESO的俄法狂想 梵志登5月攜手朴載弘 極致演繹 《拉3》

2026/02/17 07:00

ESO「俄法狂想」音樂會，以拉威爾、拉赫瑪尼諾夫與柴科夫斯基的經典，呈現戰爭衝擊下的俄法靈魂迴響。（長榮交響樂團提供）ESO「俄法狂想」音樂會，以拉威爾、拉赫瑪尼諾夫與柴科夫斯基的經典，呈現戰爭衝擊下的俄法靈魂迴響。（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家後，長榮交響樂團（ESO）率領樂團展現新風貌，梵志登將於5月親自指揮ESO、攜手韓國鋼琴名家朴載弘（Jae-hong Park），在高雄與台中兩地推出「俄法狂想—梵志登Ｘ朴載弘」音樂會。

朴載弘是2021年義大利布索尼國際鋼琴大賽（Ferruccio Busoni International Piano Competition）冠軍得主，被形容為既「無畏」又「細緻」的藝術家。此次受邀擔任獨奏家，將與樂團共同呈獻拉赫瑪尼諾夫《D小調第3號鋼琴協奏曲》，這首被譽為展現鋼琴技藝的巔峰之作，朴載弘將以他極致的黑白鍵技術挑戰鋼琴技巧邊界，同步配合長榮交響樂團建構的強大張力，兩者交鋒，將演奏張力推向人類極限。

音樂會同場還有法國作曲家拉威爾的《圓舞曲》，是作曲家對戰爭衝擊的深刻回應；另一首重頭戲則是柴科夫斯基《E小調第5號交響曲》，從優美動聽的旋律線條，到銅管齊奏爆發出的震撼能量，深刻詮釋俄羅斯浪漫樂派巔峰之作的層次與魅力。

5月8日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳、10日台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢OPENTIX。

