故宮超厲害馬年祝賀影片 3天27萬人觀看：太驚艷

故宮馬年祝賀影片大受歡迎，引起轉發熱潮。（翻攝自故宮官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院日前才上線的賀年影片《天馬行大運》（Happy Lunar New Year of Horse），利用動畫讓院藏文物動起來，意外掀起轉發熱潮，在youtube短短不到4天就吸引27萬人觀賞，有民眾留言「真是太驚艷了！」還有人對每件只短短出現幾秒的文物產生興趣，敲碗希望院方提供詳細的作品名稱與說明。

聚故宮說明，這部名為《天馬行大運》的短影片，從〈毛公鼎〉歷史深處走來，讓〈東漢四川 翼馬畫像石拓片〉開啟嶄新的年份，緊接著拋出「〈三彩馬球仕女俑〉，以〈阿玉錫持矛盪寇圖〉的破竹之勢、〈徐悲鴻馳驅跋涉〉堅韌風骨在生命奔跑。

在〈清郎世寧百駿圖〉奔騰前行時，同時也有〈唐韓幹牧馬圖〉般的氣定神閒前行心中所望；最後必能〈竹雕馬上封侯〉吉兆伴隨，還有〈五彩天馬紋蓋罐〉顯示的振翅翱翔，意味著有好運同行，必如馬躍長空，氣勢奔騰。

相關影片連結可詢故宮官網、臉書，或youtube：（https://www.youtube.com/shorts/F5qCNpVO-kM）

