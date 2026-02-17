限制級
天燈、蜂炮、炸寒單…全台23項元宵特色民俗活動 可在一地走春全覽
「上元潮」帶領觀眾深入認識台灣豐富的上元節民俗文化，如平溪天燈。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕過完新年迎元宵，做為春節壓軸盛事的元宵節，除新北平溪放天燈、台南鹽水蜂炮及台東炸單，被譽為3大民俗特色活動之外，根據文化部文化資產局統計，其實全台灣共有23項上元（元宵）節無形文化資產，是不是很驚訝呢？位於台中的文化資產園區特別規劃一項名為「上元潮」特展，民眾走春，一站就能全覽。
文資局說明，文化資產分為「有形」及「無形」兩種，文化部為接軌國際，經過調查研究及審議程序後，於2010-2012年陸續提出12項「台灣非物質文化遺產潛力名錄」，「上元節民俗」其中即為其中一項。「上元潮」特展網羅了全台23項上元節無形文化資產，看完展覽就像是全台走透透。
新春期間參觀「上元潮」，可感受祈福、賞燈、迎好運的傳統年節氛圍。（文化部提供）
展覽分為4大展區，其中，「上元好年頭」單元，介紹台灣各地上元節的多元民俗風貌，包含前述3大，還有苗栗「後龍慈雲宮攻炮城」、雲林「崙背水汴頭跌（跋）米籮」、嘉義「新港奉天宮天上聖母元宵遶境」，甚至離島「馬祖擺暝祭典」、「澎湖乞龜」等，展現全台各地民間信仰的節慶樣貌。另特別規劃「跌米籮占好年」、「一擲納福」、「AI鬧上元」、「春牛開運」等互動遊戲，邀民眾一起占好運。
即日起至元宵節期間還有多場體驗活動，包括2月20日的「湯圓DIY」、21日有「彩繪燈籠」、28日則有「花燈DIY」。詳詢文資局臉書
