藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

曾宇謙與環球再續前緣 細數這些國際巨星前輩：是標竿！

2026/02/17 22:00

曾宇謙與環球音樂續展新征，預計今年會有新作品發表。（環球音樂提供）曾宇謙與環球音樂續展新征，預計今年會有新作品發表。（環球音樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家曾宇謙在2015年獲柴可夫斯基國際音樂比賽大獎後，2016年即與環球音樂合作，結下深厚情緣，期間雖歷經當兵與疫情，但每次音樂會總能吸引眾多音樂學子扛琴等著簽名，如果說，這些粉絲是把曾宇謙當榜樣，那麼，曾宇謙是不是也有自己學習的標竿呢？

曾宇謙於農曆年前拜訪了鋼橋謙的老東家環球唱片，共同宣布睽違8年的全新演奏專輯，將於農曆年後的赴歐洲錄音，希望新的一年可以好好把新的作品完成，曾宇謙說，「之前經歷過疫情時期，很多的不確定性，但其實過去這幾年，對於新作品一直都有想法。」期待盡快讓樂迷們感受到他對音樂、技巧、情感的自我突破，與成長蛻變。

而在參觀環球音樂新的台北總部時，一路看到「披頭四樂團」The Beatles、流行樂壇天后泰勒絲Taylor Swift，以及鋼琴巨星郎朗等人的大型照片牆，同時環球音樂也擁有德國小提琴天后安‧蘇菲‧慕特（Anne-Sophie Mutter）、譽為美國新一代古典樂偶像的小提琴家希拉蕊．韓（Hilary Hahn）等國際巨星，曾宇謙說，「這麼多厲害的前輩，都是我從小開始學琴以來的標竿，從以前能夠進入環球音樂這個大家庭，就感到非常榮幸！」

