蒙藏文化館今起開館 期間限定求財祈願加抽獎
藝術家才仁・夏爾帕特別為展覽打造的「祈願樹」。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部蒙藏文化館今（19）日開館迎新春，特別舉辦「書寫五色祈願卡、財神印章加持、限量抽好禮」等活動，迎接滿滿好運與正能量。
蒙藏文化中心表示，正展出的「生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術特展」，藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）為回饋曾經給予他成長養分的台灣這片土地，特別打造「祈願樹」，展場兩側設置互動裝置「祈願牆」，邀請民眾寫下自己的祝福與心願掛上牆，成為藝術家作品的一部分。
新春初三至初六，每日限量抽好禮，圖為 「稻穗刺繡萬用卡片夾」。（文化部提供）
初三至初六（2月19日至22日）期間，民眾只要在「蒙藏文化館」的FB或IG按追蹤，以及任一貼文按讚，即可於館內獲得五色祈願卡1張，分別為紅、黃、藍、綠、白5種顏色，隨個人喜好自由選擇一款，同時書寫祝福與心願。
此外，蒙藏文化中心首次與台北大稻埕霞海城隍廟合作，於新春期間推出專屬「財神印章加持」活動，參觀民眾可在集章卡蓋上台北霞海城隍廟「財神印章」，獲財神加持的好運勢。每日還舉辦限量抽獎。詳詢「蒙藏文化館」臉書。
