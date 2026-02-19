春日散策徜徉山城 阿里山英迪格酒店邀旅人賞櫻

阿里山英迪格酒店附近有許多賞櫻祕境，歡迎旅客前來漫步遊賞。（阿里山英迪格酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕阿里山近年持續受到國際旅遊媒體關注，獲選為「2025年全球52個必訪目的地」之一，而阿里山英迪格酒店亦甫獲《2025年米其林指南》Newly Selected 飯店推薦，為迎接春日到來的賞櫻盛事，阿里山英迪格酒店於櫻花季期間、從2月23日起至4月15日，推出「無憂住含早晚餐」1泊2食專案，邀請旅人放慢腳步，從住宿出發，走進阿里山的日常節奏、感受山城魅力。

從阿里山英迪格酒店周邊出發，旅客可依花期走進不同賞櫻祕境。（阿里山英迪格酒店提供）

櫻花竹編手作課程，將春天的記憶轉化為可被收藏的生活物件。（阿里山英迪格酒店提供）

阿里山英迪格表示，阿里山的櫻花並非集中於單一景點，而是隨著季節節奏，散落在山城的生活風景之中。從酒店周邊出發，旅客可依花期走進不同賞櫻祕境，讓賞櫻自然融入旅程日常。每年1月起，酒店附近隙頂一帶率先迎來春意，沿著山路與茶園，河津櫻於迷糊步道、鄉公所周邊盛開，為高山染上一抹濃郁粉色。進入2月，鄰近酒店的迷糊步道周邊，可欣賞原生於台灣山區的福爾摩沙櫻，花景與林間步道交織，適合放慢腳步悠閒散策。同一時期，太和一帶的椿寒櫻、石棹櫻之道，以及迷糊步道與來吉部落的昭和櫻，陸續沿著公路與山城日常場景綻放。不需特地安排賞花行程，櫻花就在移動與探索之間，靜靜陪伴旅程。至3、4月，阿里山進入花季尾聲，旅客亦可前往阿里山森林園區，欣賞染井吉野櫻盛放景致。此品種多為阿里山限定，潔白花海為春季旅程畫下純粹而盛大的句點。酒店貼心提供櫻花地圖與花期資訊，協助旅客依當季花況彈性規畫散策路線，輕鬆享受屬於阿里山、貼近日常的春日風景。

週末可於晚餐和酒吧兩個時段欣賞鄒族文化表演，深入理解山城與部落故事。（阿里山英迪格酒店提供）

櫻花季期間，酒店同步推出櫻花香氛石與櫻花竹編手作課程，透過氣味與手感，將春天的記憶轉化為可被收藏的生活物件。活動期間，亦準備櫻花造型繪馬，邀請旅客寫下當下的心願與期許，寄託祝福與好運，為這段春日旅程留下一份溫柔而私密的紀念。平日旅客可參加龍銀山步道專業導覽，白天欣賞茶園與山景，傍晚迎接Golden Hour的日落與雲嘉夜景；週末則可於晚餐和酒吧兩個時段欣賞鄒族文化表演，深入理解山城與部落故事。

阿里山英迪格酒店櫻花季限定3款特調。（阿里山英迪格酒店提供）

此外，酒店在櫻花季期間，於頂樓 ’aveoveoyu Bar推出櫻花季限定調酒系列，當白日的賞櫻行程告一段落，夜晚來臨，旅客可登上高海拔酒吧，讓櫻花的風味在杯中延續，為整趟春季旅程留下微醺收尾。天氣晴朗時，更可在星空相伴下，感受專屬阿里山的夜色魅力。更多相關訊息詳詢阿里山英迪格酒店官網。

