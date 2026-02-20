自由電子報
藝文 > 即時

等你來挑戰 第6屆「滬尾新星召集令」雙北音樂競賽報名至3/6

2026/02/20 11:00

滬尾藝文休閒園區舉辦「滬尾新星召集令」，報名至3月6日。（滬尾藝文休閒園區提供）滬尾藝文休閒園區舉辦「滬尾新星召集令」，報名至3月6日。（滬尾藝文休閒園區提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕滬尾藝文休閒園區舉辦的「滬尾新星召集令」邁入第6屆，為了迎接淡江大橋通車，本屆特別開放雙北地區大專院校學生參賽，比賽組別有歌唱組及樂器演奏組，各取前3名，分別頒發獎金及獎狀，期待更多才子、才女展現才華、彼此交流，在屬於自己的舞台上盡情綻放，成為校園中最耀眼的新星，報名即日起至3月6日止。

滬尾藝文休閒園區表示，自2021年起，每年3月舉辦「滬尾新星召集令」，致力於推動在地人文藝術發展。歷屆賽事均吸引眾多音樂愛好者參與，每位參賽者皆展現卓越的音樂才華與純熟技巧。今年園區再次誠摯邀請熱愛音樂的學子站上舞台，一展風采。比賽分為歌唱組與樂器演奏組，無論是擁有動人嗓音的歌者，或是精通樂器的演奏者，都歡迎勇敢挑戰。本屆邀請到的評審包含金曲作詞、作曲人蔡伯南、鄭中庸、樓南蔚，還有眾多知名歌手的歌唱指導陳威宇，以及吉他詩人董運昌，將為參賽者帶來專業且具指導性的評選。相關比賽辦法洽詢電話：02-26210333轉2602，或詳詢滬尾藝文休閒園區官網、滬尾藝文休閒園區粉絲專頁

