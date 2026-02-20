足球迷看過來 跟著2026世界盃足球賽暢遊全美11座主辦城市

全新平台America the Beautiful Game，帶領旅人探索美國運動賽事。（美國國家旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕全球矚目的FIFA世界盃足球賽在暌違30多年後，將於今年再度回到美國，為迎接這場全球最大運動盛事，美國國家旅遊局（Brand USA）正式推出全新旅遊策畫平台「 America the Beautiful Game」，這個風格感十足的互動式指南已於AmericaTheBeautiful.com/Football正式上線，為每位足球迷精心整合必訪亮點，串連11座主辦城市的AI智能旅行路線，帶你在開賽前中後都能以最時尚的姿態探索美國。

西雅圖天際線太空針塔與雷尼爾山交織剪影。（美國國家旅遊局提供）

2026世界盃足球賽將於全美11座主辦城市：亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休士頓、堪薩斯城、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、舊金山及西雅圖進行，美國國家旅遊局表示，適逢美國建國250週年，該局特別以主題策展方式，遴選全美250個必玩體驗，聚焦世界盃，精選50項主辦城市及週邊地區的活動，帶領球迷從球場走進城市的文化脈動，還有球迷們最關心的各國球隊的訓練基地，也將於賽程前陸續公布。例如舉辦6場賽事（含2場淘汰賽）的西雅圖，以藝術、咖啡與社群魅力迎接全球目光，距離太空針塔僅數步之遙的Chihuly Garden and Glass展出傳奇玻璃藝術家Dale Chihuly的百呎雕塑與手工玻璃作品，新開幕的Pitch the Baby是城市首間女子運動酒吧，結合足球、脫口秀與飲品文化，展現多元包容的城市風格，而前球員創立的Santo Coffee Co.則以哥倫比亞風味咖啡凝聚熱情，全新規畫的Unity Loop 4.25英里步道，串聯 Lumen Field 與 Seattle Center，沿途經過海濱公園、唐人街國際區與多座城市綠地。當然也別忘了造訪派克市場與登上太空針塔，以全景視野與太平洋微風，感受西雅圖獨有的自由靈魂。

波士頓公園搭乘天鵝船漫遊小鎮。（美國國家旅遊局提供）

到波士頓（Boston）則可體驗活力的運動日常，走進位於TD花園球場內的波士頓運動博物館，感受棕熊隊與塞爾提克隊的榮耀時刻，旅客還能坐上仿製的新英格蘭體育網（NESN）主播台，體驗「成為體育主播」的臨場時刻。想與當地球迷一同吶喊，不妨造訪多切斯特的女妖酒吧（The Banshee）兩層樓、十四台電視讓每場賽事轉播都熱力四射，偶爾還有名人調酒夜，為賽事之夜更增添多一份驚喜。離開喧鬧人群，不妨漫步於波士頓公園，在美國最古老的公共綠地上追尋足球運動的誕生足跡。最後，以一場波士頓女子足球隊（Boston Legacy）的比賽為旅程畫下熱血句點。

休士頓太空中心滿足旅人探索宇宙的無限想像。（美國國家旅遊局提供）

至於做為本屆舉辦7場賽事的主辦城市休士頓（Huston），這座德州之心以藝術、美食與娛樂詮釋足球的多元魅力。沿著特別為賽事打造的Main Street Promenade漫步，7個街區的步行大道展現城市新貌；別錯過由在地藝術家創作的Art of Soccer展覽，巨型玻璃纖維足球化身為繽紛藝術品。夜晚造訪榮獲《休士頓紀事報》2025年度最佳酒吧Social Beer Garden，英語與西語並播的轉播與脫口秀讓氛圍沸騰。想品嘗道地風味不妨試試Kolache Factory的捷克式辣腸餡餅，為旅程寫下最道地的德州篇章。

舊金山灣奧克蘭海灣大橋城市燈火閃耀如星。（美國國家旅遊局提供）

美國國家旅遊局總裁Fred Dixon強調，America the Beautiful Game不只是旅遊平台，更像是一位懂你品味、懂你期待的私人策展家，無論是專為足球而來，或是先旅行而後看球，誠摯邀請大家造訪AmericaTheBeautiful.com，現在就開始規畫屬於自己的世界盃玩美旅程。更多相關內容詳詢「 America the Beautiful Game」。

