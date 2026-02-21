自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

台南柳營音樂、美術紀念場域齊展演 以文化迎春

2026/02/21 16:17

吳晉淮音樂紀念館舉行新春音樂會，以台語經典歌謠陪伴觀眾文化走春。（台南市府文化局提供）吳晉淮音樂紀念館舉行新春音樂會，以台語經典歌謠陪伴觀眾文化走春。（台南市府文化局提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府文化局為迎接2026丙午馬年到來，於春節期間規劃一系列文化走春活動，邀請民眾走入柳營，造訪劉啟祥美術紀念館與吳晉淮音樂紀念館，在音樂與藝術交織的氛圍中感受濃厚年味，迎接嶄新的馬年。

吳晉淮音樂紀念館舉行新春音樂會，以台語經典歌謠陪伴觀眾文化走春。（台南市府文化局提供）

吳晉淮音樂紀念館於大年初三、初四（2 月 19 日、20 日）下午，在館前廣場舉辦「丙午新春音樂會」，邀請柳營在地 Monday 樂團演出，以台語經典歌謠陪伴民眾走春迎新年，為歷史建築增添節慶氛圍。樂團現場重新詮釋〈花蕊望早春〉、〈恰想也是你一人〉等經典曲目，旋律溫潤動人，台語歌謠在春節期間再次響起，讓現場氣氛溫馨熱絡。

吳晉淮為台語歌謠重要作曲家，其故居已登錄為台南市歷史建築，館內透過音樂作品、史料展示及數位導覽，呈現其創作歷程與文化貢獻。民眾可運用行動裝置進行導覽，聆聽作品背景與時代故事，加深參觀體驗。

劉啟祥美術紀念館舉辦新春茶席活動。（台南市府文化局提供）劉啟祥美術紀念館舉辦新春茶席活動。（台南市府文化局提供）劉啟祥美術紀念館舉辦新春茶席活動。（台南市府文化局提供）劉啟祥美術紀念館舉辦新春茶席活動。（台南市府文化局提供）

劉啟祥美術紀念館也於大年初三、初四推出「風裡有茶香－新年坐下來，喝一席茶」活動，安排茶人在現場服務，搭配茶飲與茶食，參與民眾在充滿藝術氣息的百年洋樓旁品茗，細細品味每一泡茶湯的層次。

劉啟祥美術紀念館也是柳營區重要的文化地標，館內頤樓設立以劉啟祥生平為主題的常設展，「日麗時光 café」亦進駐一旁畫室空間，提供咖啡與輕食服務。春節連假期間園區迎來不少返鄉民眾與外地遊客，成為適合闔家走春、靜心欣賞藝術的文化據點。

