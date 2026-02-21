新北歌仔戲保存者王束花辭世 文化部將頒旌揚狀

新北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王束花辭世，文化部將頒旌揚狀。（民權歌劇團、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕新北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王束花於2月12日辭世，享耆壽92歲。文化部今（21）日以新聞稿指出，文化部長李遠聞訊深感不捨，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部說明，王束花於1935年出生於台南歌仔戲世家，12歲至內台劇團「明春園」學戲；除歌仔戲曲調外，還學習南管、北管。16歲至「新賽樂劇團」學習花旦，並拜當時名京劇演員李永雄為師，由京劇基本功學起，奠定扎實身段基礎，也習得不少京劇劇目。1970年與丈夫林竹岸創立「民權歌劇團」，至今逾50年，致力傳唱歌仔戲。

請繼續往下閱讀...

文化部指出，王束花歷經內台、廣播、賣藥團、外台、現代劇場等歌仔戲不同發展時期，演藝生涯超過一甲子，表演技藝精湛，唱唸做表細膩，具有扎實「腹內滾」的做活戲功力。長期耕耘民戲與文化場公演，保有歌仔戲多元的經典劇目，淬鍊精純藝術內涵。2020年經新北市政府公告認定為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法