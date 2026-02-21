自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

新北歌仔戲保存者王束花辭世 文化部將頒旌揚狀

2026/02/21 19:30

新北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王束花辭世，文化部將頒旌揚狀。（民權歌劇團、文化部提供）新北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王束花辭世，文化部將頒旌揚狀。（民權歌劇團、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕新北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王束花於2月12日辭世，享耆壽92歲。文化部今（21）日以新聞稿指出，文化部長李遠聞訊深感不捨，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部說明，王束花於1935年出生於台南歌仔戲世家，12歲至內台劇團「明春園」學戲；除歌仔戲曲調外，還學習南管、北管。16歲至「新賽樂劇團」學習花旦，並拜當時名京劇演員李永雄為師，由京劇基本功學起，奠定扎實身段基礎，也習得不少京劇劇目。1970年與丈夫林竹岸創立「民權歌劇團」，至今逾50年，致力傳唱歌仔戲。

文化部指出，王束花歷經內台、廣播、賣藥團、外台、現代劇場等歌仔戲不同發展時期，演藝生涯超過一甲子，表演技藝精湛，唱唸做表細膩，具有扎實「腹內滾」的做活戲功力。長期耕耘民戲與文化場公演，保有歌仔戲多元的經典劇目，淬鍊精純藝術內涵。2020年經新北市政府公告認定為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應