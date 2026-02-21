青森睡魔在嘉義 台日共製「樸子媽」花燈搶先曝光

此次睡魔燈組設計以朴子配天宮的「樸子媽」為核心意象。（文化總會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，主辦嘉義縣政府特別攜手文化總會展開跨國合作，邀請來自日本青森的專業睡魔師來台駐地創作，在燈會展區現地製作大型睡魔燈組。嘉義縣長翁章梁今（21）日邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊，前往欣賞睡魔製作過程。

義縣長翁章梁邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊欣賞睡魔製作過程。（文化總會提供）

此次睡魔燈組設計融入嘉義在地宗教特色，以朴子配天宮所奉祀、深受地方信眾敬仰的「樸子媽」為創作核心意象，巧妙結合日本傳統祭典藝術與台灣媽祖文化。透過睡魔誇張奔放的造型語彙，融合媽祖慈悲護佑的精神象徵，在跨文化對話中展現創新詮釋，不僅象徵守護與光明，更彰顯嘉義深厚的宗教文化底蘊。

文化總會表示，睡魔師團隊在新年期間持續趕工，千順兩將軍與虎爺已畫好臉孔並陸續上色，並點亮燈泡著色；而於燈會現地從骨架搭建、和紙張貼到彩繪上色的完整歷程，讓人見證國際級藝術作品從無到有的誕生，除透過宗教信仰與世界交朋友，也為2026台灣燈會注入深厚的國際文化交流意涵。

睡魔師團隊在新年期間持續趕工。（文化總會提供）

翁章梁指出，此次合作不僅是燈會展演規格的全面升級，更是嘉義縣深化國際文化交流的重要里程碑。透過與日本專業團隊攜手合作，讓世界看見嘉義豐沛的文化能量，也讓在地信仰透過藝術走向國際舞台。

嘉義縣府表示，民眾除可於3月3日至15日親臨2026台灣燈會現場，也可於3月7日見證睡魔參與大遊行的盛況，共同感受嘉義與世界交會的璀璨時刻。

