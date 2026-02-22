藝術歸鄉再啟篇章 竹縣「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展3月登場

新竹縣長楊文科手捧蔡蔭棠在1926年創作的首件油畫作品〈新埔〉。（資料照）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年「歸鄉─蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」得到熱烈迴響，「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展將於3月4日起，在新竹縣政府文化局美術館登場，縣長楊文科表示，這次特展除了致敬藝術前輩，更是新竹地方藝術史建構的重要一步，邀請大家共襄盛舉，循著畫筆與腳步的軌跡，認識台灣前輩藝術家蔡蔭棠橫跨台灣與海外的創作歷程，感受藝術如何在行走中生成，並在回望中歸返。

文化局表示，去年「歸鄉—蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」讓民眾見證這位生於新竹縣新埔鎮、藝術生涯橫跨20世紀台灣美術發展重要階段的藝術家，如何以畫筆穿越時空，並在家屬無私捐贈下，作品萬里返鄉，回到生命啟程的地方。

文化局指出，獲贈的蔡蔭棠707件原作及手稿、日記、信件與相冊等珍貴作品，將成為未來新美術館的核心館藏，文化局也積極專業清點、修復與建檔。

開春登場的「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展，依「啟蒙與學習」、「鄉土與時代」、「繪身寫影」、「跨域創新」、「漫遊寫生」等主題規劃展區，將展出超過140件作品及部分文物，搭配紀錄影像，讓藝術家長期散落海外的創作生命，在故鄉重新匯聚，也是一段關於文化記憶、地方認同與台灣美術史的重要回返。

文化局長朱淑敏說，結合文化局30週年慶系列活動，展覽同步規劃焦點座談及策展人專場導覽活動，帶領觀眾深入理解藝術家不同時期的創作轉折與文化意涵。另外，填寫活動問卷者，還可以參加抽獎，詳情請至新竹縣政府文化局官網、新竹縣政府文化局臉書查詢。

