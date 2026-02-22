自由電子報
藝文 > 即時

新營文化中心藝文氣息濃 春節吸引萬餘人次

2026/02/22 14:13

春節期間，新營文化中心旁Q萌戶外藝術裝置展參觀人潮逾7276人次。。（南市文化局提供）春節期間，新營文化中心旁Q萌戶外藝術裝置展參觀人潮逾7276人次。。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕春節期間，新營文化中心規劃多項藝文活動，吸引大批人潮，位於鹽水月津港燈區旁的永成戲院有9224人次造訪，新營文化中心旁Q萌戶外藝術裝置展參觀人潮逾7276人次。

新營文化中心與藝術家Alan hong 攜手合作打造「2026新營Q起來—追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展，以「小馬Q」、「星星Q」、「球球Q」等萌系角色妝點新營文化中心廣場，純白系的療癒氛圍，吸引大批民眾、遊客駐足拍照。

春節期間，位於鹽水月津港燈區旁的永成戲院有9224人次造訪。（南市文化局提供）春節期間，位於鹽水月津港燈區旁的永成戲院有9224人次造訪。（南市文化局提供）

一樓畫廊規劃兼具傳統年味與當代藝術能量的「福馬瀛新春—十二生肖版印年畫展」，提供民眾年假走春選擇；台南市陶藝學會在二樓展示會員及青年創作者的精彩作品，初三至初六開館期間，約2177人入館參觀。

柳營名人故居「吳晉淮音樂紀念館」、「劉啟祥美術紀念館」則在初三、初四時分別舉辦了音樂會及茶席，吳館邀請Monday樂團演出，劉館則準備茶席迎客；新營歷史建築「本田三一宅」以茶會友，總計吸引了1,301人來體驗。春節連假結束後，「新聲代」巡演活動2月27日將在白河梅楒甜點登場，邀請擁有「影歌視三棲」美譽的范宸菲獻唱；新營藝術季系列活動將陸續登場。

