藝術文化

新北歌仔戲保存者王束花辭世 推廣傳統藝術貢獻卓越

2026/02/22 18:07

王束花終身致力於歌仔戲傳唱和教育推廣。（新北市文化局提供）王束花終身致力於歌仔戲傳唱和教育推廣。（新北市文化局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府2020年公告認定的無形文化資產傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王束花，今年2月12日辭世，享耆壽91歲。王束花一生奉獻於歌仔戲藝術，唱腔細膩婉轉、身段端莊典雅，舞台風範溫婉含蓄，卻蘊藏深厚情感，為台灣歌仔戲界的重要代表人物，其藝術成就與人格風範受人敬重。

王束花為新北市公告的傳統表演藝術歌仔戲保存者。（新北市文化局提供）王束花為新北市公告的傳統表演藝術歌仔戲保存者。（新北市文化局提供）

新北市文化局指出，王束花民國24年出生於台南歌仔戲世家，12歲開始學戲，隨家人四處登台演出，她年輕時留有一頭飄逸及膝的秀髮，獲得歌仔戲「長髮小生」的美名，英氣颯爽的扮相與深厚功底，在當時的戲劇界獨樹一幟。王束花長年深耕地方戲曲，致力傳承傳統唱腔與身段技藝，對歌仔戲藝術保存與推廣貢獻卓著。

文化局表示，為完整保存王束花的藝術軌跡，2023年完成口述歷史影像紀錄《花漾腹內人生戲—王束花》，透過影像保存其學藝歷程、演出經驗與生命故事；並於2025年辦理「花明經典．戲承今聲」歌仔戲系列活動，演出王束花藝師經典劇目《寶蓮燈》及《孟麗君》，也出版專書《含笑嫣然：王束花歌仔戲演藝生涯》，系統整理其藝術生涯與舞台成就，為台灣歌仔戲史留下珍貴紀錄，相關成果皆為新北市推動無形文化資產保存的重要里程碑。

文化局表示，王束花不僅是舞台上的主角，更是傳承路上的引路人，她以一生歲月詮釋歌仔戲之美，也以身教培育後進，讓傳統藝術在時代更迭中綻放。未來文化局將持續推動無形文化資產保存及推廣工作，透過演出、出版與影像紀錄等多元方式，使藝師精神與藝術風華永續流傳。

