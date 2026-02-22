國光劇團開箱大典邀觀眾入座 限量驚喜「瑪德蓮」藏祝福

國光劇團丙午年開箱大典將於明（23）日上午舉行。（翻攝自劇團臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕國光劇團丙午年開箱大典將於明（23）日上午9:30開始，在台灣戲曲中心大表演廳開放民眾自由入座，國光劇團提醒觀眾可自9:15分起由前廳入場，典禮預計於11時結束；今年還將發放馬年應景的點心「瑪德蓮」，取諧音「馬得年」祝福馬年得意。

國光劇團說明，今年開箱劇目包括《五福靈官》、《加官晉爵》、《五子登科》與《五路財神》；活動最特別之處，在於巧妙契合「丙午」年運，因此特別挑選一系列環繞「五」字展開的吉慶劇目，象徵五行圓滿、五福臨門，為新的一年注入滿滿的「五力」與朝氣。

此外，今年別出心裁準備了特製點心瑪德蓮，取其諧音「馬得年」，祝願觀眾在丙午馬年都能「馬年得意、大豐收」，作為開工的好彩頭。劇團將於現場為到場支持的戲迷發放，限量50份。

