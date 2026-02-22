見證台灣國際打擊樂節影響力 荷蘭天團5度來台 5月巡演

荷蘭皮可沙打擊樂團第5度參加TIPC，將於北、中、南三地巡演。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕3年1次的TIPC台灣國際打擊樂節（Taiwan International Percussion Convention），自1993年至今，已是國際矚目的打擊樂盛事。今年第12屆將於5月登場，主題「來自世界的力量」，匯集10國、11組團隊，共155位國際級音樂家參與演出。

策辦朱宗慶打擊樂團表示，本屆TIPC特別側重「跨文化視野」，包括日本纏之會太鼓團（MATOI NO KAI ）、韓國前衛女力演繹傳統樂的律動擊樂三重奏（Groove&）、希臘手鼓演奏家范吉利斯與他的好朋友們（Vangelis Karipis Trio）、擅長以傳統陶罐鼓與21世紀對話的印度吉里達爾．烏杜帕（Giridhar Udupa），以及法籍伊朗裔手鼓演奏家納吉布．尚貝札德（Naghib Shanbehzadeh）。

還有擊樂社群中備受讚譽的美國奎伊擊樂二重奏（Quey Percussion Duo）；享譽國際的美籍華裔演奏家張鈞量（Pius Cheung）與日本大茂繪里子（Eriko Daimo）夫妻檔；美籍古巴裔的必然古巴爵士四重奏（Dafnis Prieto Sí o Sí Quartet）；日本松本派手碟樂團（MATSUMOTO ZOKU BAND），首度來台展現手碟的獨特魅力；而廣受全球觀眾喜愛的荷蘭皮可沙打擊樂團（Percossa），是第5度參加，還將於台北、台中、高雄巡演。節目詳詢OPENTIX。

2026TIPC演出場次表（朱團提供）

