韓國授權音樂劇《有真與有真》 台韓雙版本卡司3月回歸

《有真與有真》台灣原班卡司陳明珠（左起）、大甜、康雅婷。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕C MUSICAL 自韓國引進的音樂劇《有真與有真》，改編自韓國知名作家李琴䬁熱銷30萬本的同名青少年文學著作，2025年以中文版正式演出大獲好評，今年將重返舞台，自3月起巡演，並於台北場特別推出台、韓雙版本組合，由台灣演員大甜、陳明珠、康雅婷，以及韓國演員林贊玟、姜知慧擔綱演出。

《有真與有真》故事描繪在國二班級裡同名同姓的2位少女，因為身高差距，同學們暱稱她們「大有真」和「小有真」。其實兩人原本是幼稚園同學，不同的家庭背景讓她們成長出截然不同的人格，到了國二再相遇，兩人從排斥到接納，逐漸發現，只有彼此才能理解那些無法向外人訴說的傷痛與掙扎，而那些當年覺得天崩地裂的大事，如今回望，或許能帶著理解與微笑重新看待。

台北場特別邀請韓國音樂總監羊智海，以及韓國演員林贊玟、姜知慧登台，將首爾大學路累積多年的舞台能量原汁原味帶進台灣。同時與台灣原班人馬大甜、陳明珠、康雅婷組成台韓雙卡司，在不同場次中展現各自獨特、卻同樣深刻的角色詮釋。3月13日至22日在台北表演藝術中心藍盒子演出，高雄與台中巡演行程詳詢OPENTIX。

