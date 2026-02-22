限制級
故宮馬畫曝收假第一要務 網讚：非常重要的提醒
故宮以〈清 冷枚畫馬〉提醒春節就要結束，記得明天上班要調鬧鐘。（翻攝自故宮臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕長達9天的春節假期今（22）日結束，各行各業明天起就要正常上班，春節前才以賀年影片《天馬行大運》爆紅的國立故宮博物院，臉書小編於晚間悄悄貼出一張院藏〈清 冷枚畫馬〉，再度引發共鳴，有人大讚「今年故宮的文宣超棒！是大家的天花板-望塵莫及！」有人則說是「非常重要的提醒」。
其實小編今天只留下2行文字：「春節連假要結束了，想必大家都過得很充實、快樂，明天要上班了，溫馨提醒，記得把鬧鐘調回來喔！」但馬畫上面加註了2個對話框，彷彿懶躺著的兩匹馬，正百無聊賴地互相提醒：「明天要上班了…」、「鬧鐘要記得調回來…」。
馬年「馬上」就要上班，不知道大家怎麼解讀畫中兩匹馬的心情？
