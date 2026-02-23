簡源忠250萬片碎石拼出「母親之河」 中市大墩文化中心開春展出

簡源忠（圖）以250萬片組構巨幅馬賽克畫作「母親之河—麻園頭溪」。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕馬年春節連假結束，台中市大墩文化中心迎來重量級藝術盛宴，鑲嵌藝術大師簡源忠教授以「若水 靜謐而流動」為題，首度公開歷時5年、以250萬片碎石、拼成巨幅馬賽克畫作「母親之河—麻園頭溪」，台中市文化局長陳佳君說，為城市土地留下深刻而靜謐藝術印記。

「若水」特展即日起至3月11日於大墩藝廊展出，教育部次長張廖萬堅、市議員張廖乃綸、林祈烽、前法務部部長施茂林等人參與開幕式，簡源忠認為，麻園頭溪發源於潭子與豐原交界山上，流經台中盆地，承載平埔族與拍宰海族（PAZAEHE）先民生活記憶，也孕育農耕、漁獵與人地共生歷史脈絡，在他心中就是「母親之河」。

簡源忠說，「若水」系列靈感來自2021年台灣面臨「百年大旱」，當時台中市長盧秀燕向大甲鎮瀾宮媽祖祈求天降甘霖，觸動以流經台中溪流為題，藉由馬賽克畫作緩緩鋪展土地故事與時間流向，讓看似細碎素材，匯聚成靜謐而強大生命暖流。

「母親之河—麻園頭溪」從2021年開始構思、草圖，歷時5年孕育，簡源忠耗時1年多在工作室敲打，作品中每片彩色玻璃、琺瑯、琉璃、鏡片、陶瓷、大理石、石英、金屬、貝殼，歷經250多萬次鑲嵌組構，終在展前1個月完成長達550公分代表作。

台中市文化局長陳佳君說，簡源忠教授從義大利威尼斯鑲嵌藝術學院，學習古典鑲嵌壁畫技術，發展出回應古典鑲嵌精神「衷於初心」、融入流行文化語彙的「時尚構成」，以及承載生命哲思的「若水 靜謐而流動」，為城市土地與時間留下藝術印記。

