高雄二二八紀念移師高史博 串聯展演影像講座追思歷史

為緬懷1947年3月6日逝去的民主先輩，高史博將於館內舉辦0306追思獻花儀式。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕發生於1947年的二二八事件，高雄為當時首遭武力鎮壓的城市，市內原高雄要塞司令部、原高雄市政府（現高雄市立歷史博物館）、原高雄車站3處如今已被審定為「二二八事件不義遺址」，今年二二八事件79週年中樞紀念儀式將移師高史博前廣場舉行，高市文化局規畫音樂展演、主題書展、電影放映、藝術創作和專題講座等系列紀念活動，向民主、人權先行者致敬，並傳遞重要人權價值。

文化局長王文翠表示，二二八事件為近現代史上重要的人權事件，對台灣民主發展進程深具意義，高雄經歷1947年二二八事件、1979年美麗島事件，見證台灣民主發展多個關鍵時刻，也持續落實人權城市理念，目前市內原高雄要塞司令部、原高雄市政府（現高史博）、原高雄車站3處已被審定為二二八事件不義遺址，文化局透過多元活動，促進跨世代公共對話，引導社會在記憶中反思人權價值，珍惜得來不易的自由與民主，並以更成熟而堅定的姿態面對未來。

高美館推出「關於那個三月，我所記得的一些事」特展，讓不同世代重新理解城市歷史。（高美館提供）

文化局表示，高美館KSpace高雄實驗場正展出「關於那個三月，我所記得的一些事」，透過林玉山、陳澄波等典藏作品與當代創作形成跨世代觀看二二八對話，2月27日下午2點將於展場演出《半爿天烏弄弄》特別改編版本，邀請觀眾在展覽空間中，藉戲劇重新認識這段歷史。

多年來高雄以草地音樂會開闊自由的形式，透過樂音、歌聲、影像紀念二二八，28日晚上7點將於高美館草坡舉辦「佇在我心Formosa」二二八紀念草地音樂會，邀集林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演出16首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目，祈望未來台灣仍能在充滿愛與精進步伐中繼續成長。

另高市電影館推出二二八特別放映，VR體感劇院2月27日至3月1日於電影館3樓放映廳及內惟藝術中心，分別播映《超級大國民》、《大濛》及《民主之眼》3部曲等片，限定場次並有映後座談，高市圖書總館則攜手各分館2月24日至3月29日舉辦《咱ê一九四七》二二八主題書展暨分館聯展，以閱讀聚焦歷史足跡與在地印記。

文化局說明，1947年二二八事件自台北爆發後迅速蔓延，高雄於3月初陷入動盪，3月6日壽山要塞司令部和談破裂，時任司令彭孟緝隨即出兵，使高雄成為首遭武力鎮壓的城市，當時高雄市府所在地亦即今日高史博，正是事件歷史現場之一，如今已審定為「不義遺址」。

二二八事件重要歷史現場高雄市立歷史博物館，2月27、28日下午2點將推出展場定時導覽。（高史博提供）

高史博館內設有「二二八．0306」常設展，呈現這段沉痛而關鍵的歷史記憶，高史博27、28日下午2點有「二二八．0306」定時導覽，將帶領民眾走入歷史現場，3月6日下午1點30分舉辦追思獻花儀式，邀請政治大學薛化元教授主講「從沉默到發聲：平反的起點」人權講座，從民間研究與紀念行動的脈絡出發，梳理台灣社會如何一步步面對歷史傷痕，也思考記憶如何在不同世代與社會情境中被保存、轉化與傳承。

各館活動詳細資訊及報名方式，請至春天藝術節、高史博、高美館、電影館、高市圖官網或Facebook官方粉絲專頁查閱。

