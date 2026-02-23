自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

不只助陣台灣燈會 橘色惡魔3月訪台行程全公開

2026/02/23 12:53

橘色惡魔121期校友樂團將於3月再登台。（文總提供）橘色惡魔121期校友樂團將於3月再登台。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團，將於3月訪台交流，行程重點今（23）日公布，包括嘉義的2026台灣燈會、台北圓山飯店及台北表演藝術中心大劇院。

橘色惡魔121期曾於2022年首次來台，成為史上第一個登上台灣國慶大會舞台的國外表演團體，在台掀起熱烈迴響。隔年再度受邀訪台，更首登國家音樂廳舉辦售票音樂會。時隔近3年，26名學長姊以校友樂團名義再度集結來台，部長熊谷同學表示，「希望為大家帶來充滿笑容與歡樂的演出。」

橘色惡魔121期校友樂團來台行程表。（文總提供）橘色惡魔121期校友樂團來台行程表。（文總提供）

主辦文化總會說明行程重點，包括3月10日晚間6時，應邀於燈會「光躍台灣・點亮嘉義」主舞台演出，呈獻多首精彩曲目；3月11日上午10時，則是睽違4年後再度於台北圓山飯店大廳快閃表演；同日晚間登台北表演藝術中心大劇院，舉辦「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」2026來台音樂會，特別為台灣粉絲準備紀念曲目。

此外，此行也將赴台北市立建國中學，與榮獲「2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍」的建中樂旗聯隊進行跨國交流，以學長姊的身分經驗分享，不僅將揭秘橘色惡魔的招牌「62.5公分精準步伐」，也會針對建中樂旗聯隊的演奏給予建議，更有台日合奏、互相回饋的安排，一起傳達對音樂的熱情。更多活動資訊可詢文總社群。

