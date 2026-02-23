大師改編大師的經典與重譯 鋼琴家希斯金本週登台

德米特里．希斯金本週再登台，將於台北及台南演出。（尼可樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為當代最具詩意與深度之一的俄羅斯鋼琴家德米特里．希斯金（Dmitry Shishkin），本週再登台，將於台北與台南舉辦鋼琴獨奏會，呈獻李斯特、普羅柯菲夫與普雷特涅夫等3位跨越百年的大師改編曲目，構築一場跨世紀的靈魂對話。

34歲的希斯金，自莫斯科完成早期鋼琴學位後，藝術成長軌跡橫跨歐陸多個音樂重鎮，包括義大利貝里尼國立音樂學院及德國漢諾威音樂學院等，堅實的藝術底蘊發展出希兼具詩性與哲思、結構嚴謹且富於想像力的演奏語言，更成為各大國際競賽的常勝軍。

目前定居瑞士的希斯金，此次訪台將演出李斯特改編舒伯特的《紡車旁的葛麗卿》、《在水上歌唱》，普雷特涅夫改編柴可夫斯基《胡桃鉗音樂會組曲》，普羅柯菲夫改編自芭蕾舞劇《羅密歐與茱麗葉》的10首小品，以及舒伯特的《即興曲》。

2月25日在台北國家音樂廳、27日在台南文化中心演藝廳演出，詳詢OPENTIX。

