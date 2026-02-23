限制級
讚賈董嗆蔣中正罰坐很猛 藝術家建議文化部加碼做一事
賈永婕在常設展蔣中正辦公室的照片標註「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」。（翻攝自臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕台北101董事長賈永婕昨日曬出一批參觀中正紀念堂的照片，包括「自由花蕊」展，以及對面常設展的「蔣中正總統辦公室」，並於其中一張複刻蔣中正坐在辦公桌前的照片上，寫道：「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」。對此，藝術家蘇匯宇在社群加碼向文化部喊話「把蔣介石的桌子椅子拿走讓他半蹲。」
電影《世紀血案》爭議爆發後，賈永婕驚覺1980年發生的「林宅血案」事發地在自己熟悉的生活區域，而她卻完全不知道過去發生的歷史事件，因此，她在春節連假期間就陸續親訪義光教會、中正紀念堂與國家人權博物館，號召不熟悉台灣人權發展歷史的人們，一起去看展覽「補課」。
其中，22日在臉書張貼的一張蔣中正辦公的展覽照片，附註了「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，迅速吸引破萬人按讚，台灣知名的當代藝術家蘇匯宇也在自己臉書貼文：「賈董叫蔣介石罰坐真的很猛！可以建議文化部把蔣介石的桌子椅子拿走讓他半蹲。」
