用「童話」寫自家故事 新竹縣邀鄉親分享 「讀家好時光」

2026/02/24 16:06

新竹縣把閱讀教育和家庭教育綁定，號召家有4到12歲幼童的鄉親，用「童話」和孩子一起共創自家家庭故事，一起醞釀「讀家好時光」。（記者黃美珠攝）新竹縣把閱讀教育和家庭教育綁定，號召家有4到12歲幼童的鄉親，用「童話」和孩子一起共創自家家庭故事，一起醞釀「讀家好時光」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕把閱讀教育和家庭教育綁定，新竹縣政府文化局即日起啟動「讀家好時光，畫話開賣啦！」之「我們家的故事」繪本徵集活動，號召全縣有4到12歲孩童、且持有縣內各公共圖書館借閱證的家庭，大小牽小手一起親子共創，透過孩子的童言童語，把珍貴的家庭互動點滴，化為獨家專屬的「童話」故事繪本。

新竹縣把閱讀教育和家庭教育綁定，號召家有4到12歲幼童的鄉親，用「童話」和孩子一起共創自家家庭故事，一起醞釀「讀家好時光」。（記者黃美珠攝）新竹縣把閱讀教育和家庭教育綁定，號召家有4到12歲幼童的鄉親，用「童話」和孩子一起共創自家家庭故事，一起醞釀「讀家好時光」。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，家庭是生命成長的搖籃，每段親子互動都是獨一無二的珍貴情境。這次活動綁定閱讀和家庭2項社會教育，邀請持有新竹縣公共圖書館借閱證、又育有4歲到12歲兒童的家庭共襄盛舉，用兒童視角呈現前述家庭日常大小事。

有意參加者，即日起到3月10日可透過Google表單（ https://forms.gle/pNB2JtGX2hZpDtmWA）報名外，還需自備16K、也就是寬、長各為19.6公分和26公分空白紙張共10頁，以成專屬的創作小書。

新竹縣「讀家好時光，畫話開賣啦！」鼓勵家有4到12歲孩童，且持有縣內公共圖書借閱證的家庭，報名用童言童語親子共創自家的家庭故事繪本。（記者黃美珠攝）新竹縣「讀家好時光，畫話開賣啦！」鼓勵家有4到12歲孩童，且持有縣內公共圖書借閱證的家庭，報名用童言童語親子共創自家的家庭故事繪本。（記者黃美珠攝）

報名者利用這本創作小書，創作親子「童話繪本」，內容除要有故事引導文字、插畫，也要有家庭儀式的紀錄頁；從3月31日起到5月10日是親子共創期，5月10日到5月13日繳件後，將在5月19日到6月2日進行評選，並於7、8月間公告評選結果。

最優的20件作品將可獲得閱讀禮券，未來還將公開展示在新竹縣嬰幼兒閱讀推廣系列活動上，或新竹縣立總圖書館開館造勢活動中，跟所有人分享這20個家庭的「讀家好時光」。

