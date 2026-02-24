馬祖才有的「擺暝文化祭」27日登場 為2026馬祖觀光揭開序幕

「2026馬祖擺暝文化祭」將於2月27日（週五）登場，活動直至3月18日，圖為神轎繞境盛況。（圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕「2026馬祖擺暝文化祭」將於2月27日（週五）登場，活動直至3月18日。今年輪值由北竿芹壁境天后宮主辦，以「守境納福．鐵甲迎喜」為年度主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福，4鄉5島大小廟宇共襄盛舉，展現馬祖獨特的「島嶼信仰鏈結文化」。今年一大亮點，是首度推出「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，希望拉近年輕世代與傳統信仰之間的距離。「2026馬祖擺暝文化祭」登場，為2026年馬祖觀光活動揭開序幕。

連江縣交通旅遊局局長陳如嵐指出，今年適逢丙午火馬年，馬祖以「島島有亮點、季季都精彩」為主軸，串聯傳統文化、自然奇景與海洋運動，邀請全國民眾登島體驗國境之北的獨特魅力。

27日登場的「擺暝文化祭」，以熱鬧的鼓板樂與神轎繞境，展現深厚的島嶼信仰。為了擴大宣傳馬祖「島島有亮點、季季都精采」，交旅局將於3月前進嘉義燈會，打造吸睛的「黃魚公車燈籠」進駐展區，將馬祖特色海洋意象帶往台灣本島，為全年的觀光盛事暖身。

陳如嵐說，4月至6月將以世界級奇景「藍眼淚」為主打；透過專業追淚體驗與夜間跳島遊程，帶領旅人置身夢幻藍光海之中，感受最浪漫的春夏之交；7月至9月以「海洋音樂文化季」為核心，結合親子族群熱愛的星沙體驗。透過各式島嶼活動，打造適合全齡共享的避暑海島假期。10月至12月則是規畫媽祖文化活動與巡香行程，結合離島運動觀光與聚落生活，邀請遊客在涼爽季節以慢節奏深度走訪四鄉五島。

