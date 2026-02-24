桃園土地公文化館開春馬不停蹄 延長開館夜間展演精彩不斷

泰興樂掌中藝術團─

桃園市土地公文化館9週年館慶酬神祝壽表演。（桃園市文化基金會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市土地公文化館為慶祝9週年館慶，於農曆2月初2（今年國曆3月20日）土地公誕辰前夕，規劃2月27日起連續3個週末舉辦系列精采活動，邀請民眾一同為土地公暖壽，感受熱鬧喜慶的民俗氛圍。

桃園市土地公文化館佈置「五行俱足百業興」五行天燈及巨型元寶造型燈組。（桃園市文化基金會提供）

館方表示，2月27日至3月1日、3月6日至8日，館舍將延長開館時間至晚間8點，廟埕同步舉辦夜間展演活動，包括幻彩廟埕燈光秀、火舞、扯鈴特技舞龍、花式拋瓶、光圈舞者及花式陀螺等，每晚也有特色攤商進駐，集結餐飲美食、行動餐車及文創小物，讓民眾吃得開心、逛得盡興。

桃園市土地公文化館廟埕表演─花式拋瓶。（桃園市文化基金會提供）

市府文化局長邱正生表示，本次館慶活動除為土地公祝壽，也呼應2月25日至3月8日於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園舉辦的「飛馬耀桃園」2026桃園燈會，讓桃園燈會更加名副其實有燈有會，熱鬧薈萃。

桃園市土地公文化館廟埕表演─火舞。（桃園市文化基金會提供）

系列活動同時配合文化局推動的「Art Lighting II 城市故事館－桃園城市故事館群燈光計畫」，土地公文化館與社區夥伴共同完成的「五行俱足百業興」五行天燈及巨型元寶造型燈，也在廟埕同步展出。

桃園市土地公文化館廟埕表演─光圈舞者。（桃園市文化基金會提供）

邱正生說，燈飾以民間信仰中的五行觀念為核心，象徵天地之間相生相剋、循環不息的秩序，寓意豐饒興盛與人心調和；元寶造型象徵財富，更代表對生活重新站穩腳步的祝福，期盼土地滋養眾生、五行調和人心，在平安之上，百業興旺。

另外，3月14日至15日將舉辦重頭戲「伴你九久—土地公・做牙趴」土地公文化館9週年館慶，安排地方特色酬神祝壽表演，包括桃園社區大學酬神歌仔戲、泰興樂掌中藝術團，重現傳統民間藝術風采。

桃園市土地公文化館廟埕表演─花式陀螺。（桃園市文化基金會提供）

3月14日規劃土地公捏麵人、歌仔戲體驗工作坊、傳統科儀三獻禮及擲筊求壽龜；3月15日則有鄰里搗麻糬、虎爺毛線畫及布袋戲體驗工作坊。館慶期間辦理兩場學術發表會，分別針對八德區土地公信仰調查及桃園遶境活動進行研究分享，參與民眾可獲精美紀念好禮。

