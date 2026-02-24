中市市定古蹟「潭子農會穀倉」委外 最快今年底營運

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」成功招標，最快今年底即可正式委外營運，圖為主建築穀倉。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市定古蹟「潭子農會穀倉」，斥資1億7千萬元修復，前年底由台中市文化資產處點交給潭子區農會，農會終於在日前完成招標，近日將簽約委外營運，得標的人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，穀倉建築共有3棟建築，初步劃為SOHO區、休憩區及餐飲區，戶外區並將定期舉辦不同市集，預計斥資近千萬元進行內部裝潢等，希望能趕在明年農曆年前營運。

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」中的碾米機房。（記者歐素美攝）

「潭子農會穀倉」興建於日治時期昭和6年（1931年），2011年公告為台中市市定古蹟，包含穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等3座古蹟本體，外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，「通氣柱」則是現代空調設備，見證當時產業建築對於物環控制的成熟。

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」中的磚造糙米倉庫。（記者歐素美攝）

經文化部、交通部、台中市政府及潭子區農會，中央地方合作資約1億7000萬元修復，2024年完工驗收，潭子區農會要求改部分設施，去年才點交，潭子區農會並於農曆年前完成招標，經理監事會通過後，近期將與得標的人文國際股份有限公司簽約，潭子區農會希望能儘快營運。

人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，潭子農會穀倉共分為3棟建築，其中，穀倉內部共有10個小間，初步規劃將作為微型創業者短租使用的SOHO區；碾米機房則將設置遊客休憩區，並引進小型輾米機及山城區的客家媽媽，不定期舉辦活動供民眾體驗輾米或DIY各式米食；磚造糙米倉庫可使用明火，則將作為餐飲區，提供韓式料理及外帶餐點等；戶外區則將每週六日舉辦各種市集引客，預計將斥資近千萬元裝潢等，希望最快趕在今年底，最晚明年農曆年前營運。

