台北時裝週轉型元年來了！顏伯駿出手玩轉「 TF」 密碼 改版官網1指掌握品牌亮點

識別設計透過線性構成與開放框架，象徵多元背景並存與創作能量的匯聚轉化。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕備受矚目的「台北時裝週AW26」即將在3月26日至29日於松山文創園區登場。文化部宣布今年是台北時裝週邁向「轉型元年」的時刻，大刀闊斧提升品牌展演形式與產業輔導資源，今（24）日亦搶先公開由三頁文創意總監顏伯駿設計統籌的全新品牌識別2.0及改版官網，展現台灣時尚平台重新定位的野心。

全新 2.0 識別擷取「Taipei」與「Fashion」英文字首 T、F，展現簡約且具現代感的架構。（文化部提供）

本次識別設計統籌顏伯駿以「交集、呈現」為視覺核心，特別擷取「Taipei」與「Fashion」字首的 T、F 線條將品牌識別重組，不同於過往試圖定義單一風格，2.0版的設計運用開放式框架，核心細節隱藏在線性結構中，象徵城市與時尚、地方與產業之間持續對話、相互生成的關係，對應台灣文化「開放、混融、充滿彈性」的特質。

設計不試圖定義單一風格，而是將台灣時尚視為不斷流動、持續生成的狀態。（文化部提供）

動態識別則由Second Nature操刀，透過多條線條以不同節奏朝不同方向交織串聯，視覺化多元視角與創意能量在台北這座城市中碰撞出的時尚光譜。特別的是，字首「F」被轉化為圖像符號，深刻連結了台北時裝週作為平台所強調的「包容與支持、交流與匯聚」精神，讓每個品牌在展現差異與主張的同時，都能在這個共融的平台被清楚看見。

為了讓時尚更貼近民眾，官網同步改版上線，首頁導入「縫一條線，揭曉你的 Color tone」線上互動體驗，引導觀眾探索本季活動內容。新版網站也為參展品牌設置專屬頁面，提供品牌介紹與季度亮點，將為期4天的秀展內容延伸為查得到、看得懂、追得上的即時入口。

識別設計以可延展、可變化的結構，承接不同背景的美學聲音，讓每個品牌都能保有自身差異。（文化部提供）

文化部說明，「台北時裝週AW26」內容豐富，包含多達15場品牌秀展、Live秀展直播、Editor’s Pick風格市集及國際買主採購洽談會。這套全新的視覺座標系統，標記了台灣時尚從台北出發，持續向內累積能量、向外跨界交流的當代位置。相關活動資訊將陸續公布，邀請民眾共同參與這場年度時尚盛事。詳詢台北時裝週官網（https://tpefw.com/zh-TW）。

