數位「時尚入口」開張！台北時裝週官網改版 「縫一條線」測色體驗超療癒

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著「台北時裝週 AW26」邁入轉型元年，官方網站的數位體驗也再次升級。全新改版上線的官方網站（https://tpefw.com/zh-TW），不僅為品牌識別2.0的延伸，將三頁文設計總監顏伯駿提出的「交集、呈現」概念，轉化為線性構成與開放框架，更從使用者體驗（UX）出發，將為期4天的秀展內容轉化為「查得到、看得懂、追得上」的即時入口，打破時尚與大眾之間的資訊高牆。

此次網站改版的亮點之一，在於首頁導入的互動體驗「縫一條線，揭曉你的 Color tone」總共9組色卡，結合洗標風格與色票，將抽象的時尚配色具象化，觀眾點進官網即可隨機抽出結果，不僅提升停留時間，更將專業的時裝術語轉譯為大眾可參與的數位遊戲，使觀眾能與AW26的活動核心產生連結，在互動中找到自己與時尚的交點。

台北時裝週官網首頁導入「縫一條線，揭曉你的Color tone」線上互動體驗。（取自台北時裝週官網）

除了趣味互動，網站功能性也大幅改版，特別為參展品牌設置專屬頁面，整合品牌介紹、季度亮點及延伸影音內容，對於業界人士與時尚愛好者而言，不再只是單向的活動公告，更是一個功能齊備的數位百科。透過直覺式的介面設計，觀眾能即時掌握15場品牌秀的時間與直播資訊，甚至在Editor’s Pick風格市集登場前，就能搶先鎖定心儀的設計風格。

文化部表示，期盼透過重新定位台北時裝週平台角色，逐步建構更具包容性、也更能支持品牌成長的「台灣時尚產業推動平台」。而數位官網正是支持品牌成長的重要支撐。透過與品牌識別 2.0 同步的視覺系統與互動機制，新版網站不僅是一座城市與時尚、地方與產業的對話橋梁。「台北時裝週 AW26」將3月26日至29日，在松山文創園區2-5號倉庫登場。

