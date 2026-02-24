自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

百年護國山台中寺 0票否決登錄古蹟 僅保留一碑體

2026/02/24 16:18

台中中區拆除鐵皮屋，拆到疑是距今122年歷史的「護國山台中寺」附屬建築。（台中市府提供）台中中區拆除鐵皮屋，拆到疑是距今122年歷史的「護國山台中寺」附屬建築。（台中市府提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕據傳已有122年歷史的「護國山台中寺」，去年6月被挖掘藏身在KTV對面鐵皮屋，經台中市文化景觀審議會12名委員調研評議，結果以0票贊成列為古蹟、0票同意登錄歷史建築、0票同意登錄紀念建築，否決指定古蹟機會，僅將「大野鳳洲和尚之碑」碑體移至大里菸葉廠保存。
護國山台中寺位於台中市自由路二段 70 巷一帶，日治時期屬於榮町與大正町，曾是都市改正計畫重要街區，台中寺據傳建於1900年代東大墩街，1910 年代遷至日治榮町街廓，2025年6月因中區KTV錢櫃對面鐵皮屋，環境髒亂業主整理時，赫然重見天日。
脆（Threads）友geomosa留言指出，轟動全台「台中寺」，居然悄悄地在去年12月台中市審議會，當天12位委員出席，結果是0票贊成列為古蹟、0票同意登錄歷史建築、0票同意登錄紀念建築，全數不通過，所幸地主暫不拆除。
台中市第4屆古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，當天有包括文化局長陳佳君等15名委員在列，文化局表示，依文資審議委員建議採取紀錄保存方式，保留調查及測繪資料，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。
文化局說，文資委員評估認為「原護國山台中寺主體已不復存在」，現存構造藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。

