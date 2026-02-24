蜜月列車與名曲喫茶店看見「明亮的昭和風景」 川本三郎捕捉平凡人的生之光輝

川本三郎《明亮的昭和風景》。（新經典文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本知名評論家川本三郎全新散文集《明亮的昭和風景》近期正式在台出版，川本三郎再度引領讀者回溯歷史巨輪下的市井風景，還原那段充滿劇變，卻也藏著溫柔質地的黃金時代。

新經典文化表示，川本三郎曾任日本《朝日新聞》記者，後成為自由文字工作者，作品涵蓋文藝評論、電影評論及隨筆等多領域，更是早期推廣村上作品的關鍵人物，早在80年代，他便以敏銳直覺形容當時剛出道的村上春樹為「新時代文學旗手」，亦間接影響村上著作引進台灣的進程。

新經典文化提到，2023年311大地震12周年之際，川本三郎也曾親自訪台舉辦座談會，他在會中談及散步東京的感受時提到，自己只要看見眼前的新風景，就會聯想到曾經存在過、被文學家描寫、或是被電影拍攝過的舊印象。

川本三郎的作品《我愛過的那個時代》曾引發學運世代共鳴，其他著作如《遇見老東京》等亦頗受關注。其具備時間厚度的書寫特色，亦徹底貫穿在《明亮的昭和風景》收錄的43篇懷舊速寫之中。全書的時間跨度從1923年的關東大地震延伸至1964年的東京奧運。相較於常見以政治家、軍人或戰爭為主的歷史論述，川本三郎在後記中亦表示，他試圖呈現的是市井小民相對寧靜安穩的生活，他感性寫道，本書是藉著拾掇逐漸消失的種種昭和時代風俗，照亮這處陽光角落。如果晦暗的昭和是走向死亡，那麼陽光角落的昭和或許便可說是閃耀的生之光輝。

《明亮的昭和風景》書中還原已消逝的職人與生活場景，例如在高度經濟成長期盛行的巴士車掌小姐，以及在巷弄中演出《黃金蝙蝠》的紙話劇大叔。川本三郎更透過經典電影對照日常，如小津安二郎《東京物語》中，下班後去錢湯泡澡、回程吃碗紅豆冰的簡單知足。此外，書中也細膩描述了從新橋發車開往熱海的蜜月列車，以及戀人們在名曲喫茶店用電動留聲機聆聽莫札特的悸動，他將文學、電影與個人回憶交織成一幅立體的時代地圖。

