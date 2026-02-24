自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

蜜月列車與名曲喫茶店看見「明亮的昭和風景」 川本三郎捕捉平凡人的生之光輝

2026/02/24 14:30

川本三郎《明亮的昭和風景》。（新經典文化提供）川本三郎《明亮的昭和風景》。（新經典文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本知名評論家川本三郎全新散文集《明亮的昭和風景》近期正式在台出版，川本三郎再度引領讀者回溯歷史巨輪下的市井風景，還原那段充滿劇變，卻也藏著溫柔質地的黃金時代。

新經典文化表示，川本三郎曾任日本《朝日新聞》記者，後成為自由文字工作者，作品涵蓋文藝評論、電影評論及隨筆等多領域，更是早期推廣村上作品的關鍵人物，早在80年代，他便以敏銳直覺形容當時剛出道的村上春樹為「新時代文學旗手」，亦間接影響村上著作引進台灣的進程。

新經典文化提到，2023年311大地震12周年之際，川本三郎也曾親自訪台舉辦座談會，他在會中談及散步東京的感受時提到，自己只要看見眼前的新風景，就會聯想到曾經存在過、被文學家描寫、或是被電影拍攝過的舊印象。

川本三郎的作品《我愛過的那個時代》曾引發學運世代共鳴，其他著作如《遇見老東京》等亦頗受關注。其具備時間厚度的書寫特色，亦徹底貫穿在《明亮的昭和風景》收錄的43篇懷舊速寫之中。全書的時間跨度從1923年的關東大地震延伸至1964年的東京奧運。相較於常見以政治家、軍人或戰爭為主的歷史論述，川本三郎在後記中亦表示，他試圖呈現的是市井小民相對寧靜安穩的生活，他感性寫道，本書是藉著拾掇逐漸消失的種種昭和時代風俗，照亮這處陽光角落。如果晦暗的昭和是走向死亡，那麼陽光角落的昭和或許便可說是閃耀的生之光輝。

《明亮的昭和風景》書中還原已消逝的職人與生活場景，例如在高度經濟成長期盛行的巴士車掌小姐，以及在巷弄中演出《黃金蝙蝠》的紙話劇大叔。川本三郎更透過經典電影對照日常，如小津安二郎《東京物語》中，下班後去錢湯泡澡、回程吃碗紅豆冰的簡單知足。此外，書中也細膩描述了從新橋發車開往熱海的蜜月列車，以及戀人們在名曲喫茶店用電動留聲機聆聽莫札特的悸動，他將文學、電影與個人回憶交織成一幅立體的時代地圖。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章