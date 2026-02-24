228隻彩繪馬萌翻台中！「感動馬」聯展登場 找找台灣原生色

228 隻彩繪「小感動馬」排開氣勢磅礡，每隻馬身上的花紋都代表一個家鄉的文化故事。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館與學學文化創意基金會攜手推出「島嶼拾色—感動馬 國美聯展」，即日起於國美館美術街2樓平台展出至3月29日。展覽集結228隻由全台9所國中小師生創作的「小感動馬」，搭配藝術大師與 AI 科技，讓大眾在生活的縫隙中重新拾回土地的詩意。

2026恰逢馬年，展覽由莊普創作「感動馬」造型素坯，以西洋棋為靈感，展現穩定且具韌性的力量感。除了學生的集體創作，藝術家謝牧岐、徐婷與楊子興也受邀參與。謝牧岐透過兩隻馬象徵保有自我的樣貌；楊子興則突發奇想，將台南家鄉的「烏魚子」化作印花，傳遞過年團圓的人情味；徐婷則以幾何色塊呈現記憶與光的流動。

各校師生上山下海進行色彩採集，將家鄉古蹟與動植物特色轉化為彩繪靈感。（國美館提供）

除了實體彩繪馬，展覽更從國美館典藏中梳理出林之助、林惺嶽等前輩藝術家的色彩詮釋。有趣的是，現場還能看到 AI 科技與藝術的對話。黃水文之子黃健次利用 AI 將家族珍藏的黑白明信片色彩化、跨領域藝術家 James Maze則以AI影像作品呼應黃水文的經典作品〈向日葵〉，探索科技介入藝術的實驗性想像。

國美館表示，展期間各校創作將以〈藝馬當先〉裝置作品形式，搭配《威廉泰爾》序曲定時動態展出，象徵師生踏查色彩的動態足跡。此外，館方也將舉辦多場公益工作坊，邀請逾400位學子認識典藏作品，讓美感教育深入校園，落實文化平權。詳詢國美館官網。

