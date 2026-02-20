【自由副刊．我愛馬】郝譽翔／燃起青春的激情

◎SHIANGCC

編輯室報告：《搜神記》中有篇〈女化蠶〉，奇情地載錄了女子與牡馬之間的約定；美國學者珍．哈雷（Jean Halley，1967-）則有專書《愛馬成痴》（Horse Crazy: Girls and the Lives of Horses，暫譯）探討了女孩與馬之間的愛，如何反抗了社會強加給女性的期盼，並藉此獲得自由的可能。由此，本刊邀請兩位也深愛著馬的作者：郝譽翔與古乃方，分別寫出一封寄給馬的情書。

燃起青春的激情◎郝譽翔 圖◎SHIANGCC

我愛馬。

十多年前住在台南鄉下，附近的農田間有座小小的馬場，我經常帶女兒去看馬，餵牠們吃草。每當一張偌大的馬臉越過柵欄，咻咻噴出溫熱的鼻息，拚命摩擦我們的臉急著討草吃時，總弄得我們癢到咯咯大笑。

能夠近距離接觸比一個自己還要巨大的動物，感受牠的體溫，甚至撫摸牠一身發亮的毛髮和健美的肌肉，真是不可思議。從那時開始我就愛上了馬，又不免遺憾台灣受限於環境，馬兒往往只能圈養在狹小的馬廄裡，而喪失了牠本該有的野性。

也因此我出國時，便會趁機尋找當地的馬場。有一年暑假在加州聖荷西度過，那兒的馬場擁有整片山頭，養了近百匹馬，每到傍晚打烊後，馬場主人就會放那些馬兒出廄，讓牠們回歸大自然漫山遍野去跑。每當我看到這幅景象，總是羨慕不已，覺得這才是一匹馬該享有的生活。

相較於台灣，國外騎馬平價許多，我於是每隔兩、三天就會帶九歲的女兒造訪，還讓她參加馬場的夏令營。一群小孩騎在比自己大上兩、三倍的馬兒背上，不但要學如何駕馭，也要學如何幫牠們洗澡，把鬃毛綁成辮子，繫上漂亮的蝴蝶結，還要學如何清掃馬糞，把它聚積成一堆小山，再用推車運去當肥料，就像是在天庭擔任「弼馬溫」的孫悟空一樣。

女兒比我更愛馬，在一起時果真是耳鬢廝磨，感到馬確實充滿了神祕的靈性，尤其當牠那雙又黑又亮的眼睛注視著你時，深如水潭，讓整個世界忽然全都靜默了下來，讓你忍不住想要趴在牠的身上，張開雙手環抱。

因為對馬念念不忘，2024年夏天，我又帶女兒到蒙古參加十天的騎馬之旅，深入特勒吉（Gorkhi Terelj）國家公園杳無人煙的角落，手機斷訊，無水無電，晚上就在溪旁野營，過起回歸原始的生活。

我們每天在馬背上長達八小時，涉過險溪，翻越山巒，穿梭在幽暗的森林和奇峻的岩石之間，這才恍然大悟在蒙古草原豐盛高大的綠草下，原來處處布滿了沼澤和溪流，蚊蠅蜜蜂蟲蚋四處飛舞，而白天豔陽高照，夜來氣溫陡降，又溼又冷，帳篷上總沾滿了冰冷的露珠。

蒙古馬就生長在如此美麗又艱困的環境之中，而牧民採取的是半野放的方式，讓牠們自由來去，看似無人管理，其實草原上的牧民全認得牠們，一看毛色和花紋，就知道是誰家的馬。但沒有人想要囚禁牠們，因為馬兒才是這片大草原真正的主人，是與天地合而為一、無拘無束的野性靈魂。

這恐怕就是我心目中生命最美好的烏托邦。我永遠不會忘記有天大雨滂沱，我冷得直打顫，我的馬卻發了瘋似狂奔，原來馬喜歡雨，就像我在十幾歲也喜歡淋雨，彷彿雨愈大，愈能夠燃起青春的激情。我聽到馬蹄聲在草原咚咚迴盪著幾乎震裂天地，應和著我急促的心跳和呼吸，而這時的我與馬已經合而為一，那種熱血沸騰的喜悅除非自己親身體驗，否則無可言喻。

