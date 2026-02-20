自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊．我愛馬】郝譽翔／燃起青春的激情

2026/02/20 00:05

◎SHIANGCC◎SHIANGCC

編輯室報告：《搜神記》中有篇〈女化蠶〉，奇情地載錄了女子與牡馬之間的約定；美國學者珍．哈雷（Jean Halley，1967-）則有專書《愛馬成痴》（Horse Crazy: Girls and the Lives of Horses，暫譯）探討了女孩與馬之間的愛，如何反抗了社會強加給女性的期盼，並藉此獲得自由的可能。由此，本刊邀請兩位也深愛著馬的作者：郝譽翔與古乃方，分別寫出一封寄給馬的情書。

★★★

燃起青春的激情◎郝譽翔　圖◎SHIANGCC

我愛馬。

十多年前住在台南鄉下，附近的農田間有座小小的馬場，我經常帶女兒去看馬，餵牠們吃草。每當一張偌大的馬臉越過柵欄，咻咻噴出溫熱的鼻息，拚命摩擦我們的臉急著討草吃時，總弄得我們癢到咯咯大笑。

能夠近距離接觸比一個自己還要巨大的動物，感受牠的體溫，甚至撫摸牠一身發亮的毛髮和健美的肌肉，真是不可思議。從那時開始我就愛上了馬，又不免遺憾台灣受限於環境，馬兒往往只能圈養在狹小的馬廄裡，而喪失了牠本該有的野性。

也因此我出國時，便會趁機尋找當地的馬場。有一年暑假在加州聖荷西度過，那兒的馬場擁有整片山頭，養了近百匹馬，每到傍晚打烊後，馬場主人就會放那些馬兒出廄，讓牠們回歸大自然漫山遍野去跑。每當我看到這幅景象，總是羨慕不已，覺得這才是一匹馬該享有的生活。

相較於台灣，國外騎馬平價許多，我於是每隔兩、三天就會帶九歲的女兒造訪，還讓她參加馬場的夏令營。一群小孩騎在比自己大上兩、三倍的馬兒背上，不但要學如何駕馭，也要學如何幫牠們洗澡，把鬃毛綁成辮子，繫上漂亮的蝴蝶結，還要學如何清掃馬糞，把它聚積成一堆小山，再用推車運去當肥料，就像是在天庭擔任「弼馬溫」的孫悟空一樣。

女兒比我更愛馬，在一起時果真是耳鬢廝磨，感到馬確實充滿了神祕的靈性，尤其當牠那雙又黑又亮的眼睛注視著你時，深如水潭，讓整個世界忽然全都靜默了下來，讓你忍不住想要趴在牠的身上，張開雙手環抱。

因為對馬念念不忘，2024年夏天，我又帶女兒到蒙古參加十天的騎馬之旅，深入特勒吉（Gorkhi Terelj）國家公園杳無人煙的角落，手機斷訊，無水無電，晚上就在溪旁野營，過起回歸原始的生活。

我們每天在馬背上長達八小時，涉過險溪，翻越山巒，穿梭在幽暗的森林和奇峻的岩石之間，這才恍然大悟在蒙古草原豐盛高大的綠草下，原來處處布滿了沼澤和溪流，蚊蠅蜜蜂蟲蚋四處飛舞，而白天豔陽高照，夜來氣溫陡降，又溼又冷，帳篷上總沾滿了冰冷的露珠。

蒙古馬就生長在如此美麗又艱困的環境之中，而牧民採取的是半野放的方式，讓牠們自由來去，看似無人管理，其實草原上的牧民全認得牠們，一看毛色和花紋，就知道是誰家的馬。但沒有人想要囚禁牠們，因為馬兒才是這片大草原真正的主人，是與天地合而為一、無拘無束的野性靈魂。

這恐怕就是我心目中生命最美好的烏托邦。我永遠不會忘記有天大雨滂沱，我冷得直打顫，我的馬卻發了瘋似狂奔，原來馬喜歡雨，就像我在十幾歲也喜歡淋雨，彷彿雨愈大，愈能夠燃起青春的激情。我聽到馬蹄聲在草原咚咚迴盪著幾乎震裂天地，應和著我急促的心跳和呼吸，而這時的我與馬已經合而為一，那種熱血沸騰的喜悅除非自己親身體驗，否則無可言喻。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章