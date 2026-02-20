【自由副刊．我愛馬】古乃方／馬眉角

◎SHIANGCC

手機備忘錄有個資料夾，叫做「馬眉角」。裡面記的，是騎馬時學會的事。

剛開始騎馬，學「打浪」。我本以為在說馬蹄聲噠噠，其實是當馬蹄踩上草原，那股反作用力是浪。浪打上來，力量直撞屁股。要乘著浪，往上站，被馬頂上天空。

馬的體感是顛簸。學會打浪後，才感到人馬相容。我是在外蒙古學騎馬。阿宏是我的老師，他在馬術亞洲錦標賽拿了獎牌。

蒙古馬短腿肥臀。阿宏說，蒙古馬這樣的身體，能抵禦冬天零下四十度的寒冷，耐力也好。

阿宏每次見人，就會讓馬抬起前蹄、快衝耍帥。而我還在練習壓浪，我的核心跟著馬背起伏，屁股抬起又輕落。我不是裝備組，去蒙古前沒有買好馬褲。常騎到屁股破皮流血時感到懊悔。為什麼不買？以為自己是蒙古人嗎？

阿宏講得出一些道理，不像蒙古人總說騎上去就會了。他教我摔馬。否則下馬時腳掛鐙，被馬拖行，必死。

他在草地上放了個軟墊，騎到軟墊旁時摔下去。跟現代舞一樣，墜落時，身體與地面不硬碰硬。

他補充說，馬很可愛對不對，但你要記得，畜生就是畜生。你要比他強。他之前遇到一匹馬，叫紅棗，沒人敢騎。他騎上去，紅棗剛開始很乖，三公里熱身後，直接鑽進矮樹林。一出來，滿身是血的他，騎著紅棗，來回十公里狂奔。紅棗後來就服他了。

隔年，我和先生去印尼爬火山。登山口前是一片沙地，為了趕在日出前上山，我們騎馬穿越。夜裡，沙海一片冷灰，馬站在原地呼出白氣。我很快進到打浪的節奏，輕拉韁繩，馬就跟著我的方向走。蒙古馬在我的身體裡。

然而平時在都市裡生活，騎馬不是日常。我只能在夢裡回味。曾夢過跟馬戀愛，在乾草堆滾來滾去。我愛馬的氣味，發著光的皮，鬃毛上的汗，動來動去的毛茸茸馬耳。

醒來，身為調香師的我，把夢做成氣味作品。那是我第一次嘗試油體。油的性質讓氣味成為加法，畫面層層堆疊。

依蘭帶著胡椒感的花香；廣藿香是馬，深邃的泥土；尾韻的可可，是馬骨溜的雙眼；草本清香，是馬廄外的露水。這氣味讓我重返與馬相戀的種種。

他如果是畜生，那我也是。畜生在我體內，人在馬體外，我是馬人，他是人馬。

阿宏常常傳訊息來，都是他騎馬射箭的影片。一開始我會按讚，久了我開始不回。不知要說什麼。我有時候會想到他說的，要比馬強。但我想學的不是征服，而是人馬合一。一起奔跑。

我以我的方式愛著馬。騎馬時，人獸邊界消融，我的脊椎與地面平行，一節節拉長。速度像水流，從馬蹄湧上，貼著我，滲入我，馬鈴噹噹，風呼嘯。有幾秒鐘，時間慢到只剩我與馬的呼吸，世界安靜，我成為了馬。

